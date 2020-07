Assunzioni di autisti e operai: 412 posti di lavoro in ATAC Roma

412 sono le assunzioni previste dal piano del fabbisogno di personale di ATAC, azienda di trasporto pubblico locale della città di Roma. L’azienda di mobilità, infatti, torna ad assumere autisti ed operai per incrementare l’organico aziendale. I nuovi concorsi saranno pubblicati entro il 2020.

Assunzioni ATAC Roma entro il 2020: 332 autisti e 80 operai

La deliberazione n. 140 del 14 luglio 2020 della Giunta capitolina autorizza il piano di assunzioni di autisti e operai da inserire nell’organico ATAC, azienda di trasporto locale cittadino esercitato con autobus, filobus, tram, metropolitana e altri servizi a questi connessi. Le risorse saranno assunte attraverso lo scorrimento delle graduatorie di procedure concorsuali già in corso, ma anche tramite nuovi concorsi che, come abbiamo detto, saranno indetti entro il 2020. Insomma, queste assunzioni andranno ad incrementare quelle effettuate gli anni precedenti e servono per coprire quelli rimasti vacanti per i pensionamenti.

Nello specifico, per queste assunzioni i posti totali saranno 412 suddivisi nei seguenti profili professionali:

√332 autisti;

√40 operai generici;

√40 operai per officine mobili.

Inoltre, per potenziare maggiormente il servizio di mobilità pubblica, è previsto anche l’acquisto di 280 autobus che saranno consegnati entro dicembre.

Infine, per candidarsi a queste assunzioni bisogna aspettare i bandi di concorso, che saranno pubblicati sul sito aziendale all’indirizzo www.atac.roma.it.

Clicca su Categoria: Concorsi e Categoria: Lavoro per restare aggiornato e non perdere le nostre news.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube