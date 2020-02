Assunzioni di categorie protette, ecco il bando di concorso

Nuove assunzioni in Veneto. Infatti, l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 8 Berica di Vicenza ha pubblicato un bando di concorso per categorie protette da inserire nel ruolo di assistenti amministrativi, categoria C. Vediamo come partecipare a queste assunzioni.

Assunzioni di 12 assistenti amministrativi Categorie protette: ecco i requisiti

L’Azienda ULSS n. 8 Berica di Vicenza ha pubblicato piano di assunzioni per 12 unità di personale da inserire nel ruolo assistente amministrativo. Le risorse, assunte tramite concorso pubblico, per titoli ed esami, devono essere iscritti negli elenchi di cui gli artt. 1 e 8 della legge n.68/99 ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;

appartenenza alle categorie protette di cui gli art.1 e 8 della legge n.68/99. Per questo è necessario che alla domanda online venga allegata la certificazione, rilasciata dal competente centro per l’impiego, in data aggiornata, che attesti l’iscrizione del canditati a tale elenco;

possesso del diploma di scuola media superiore, ovvero diploma di maturità;

idoneità fisica all’impiego. Per le mansione che deve svolgere non saranno ammessi al concorso i candidati privi di vista, udito e affetti da mutismo;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivi, né decaduti, destituiti, dispensati, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Per partecipare a queste assunzioni, i candidati devono versare un contributo di 10 euro come tassa di concorso. La ricevuta andrà allegata alla domanda online.

Come compilare e presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica presente sul sito aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il 9 marzo 2020. Per compilare la domanda è necessario registrarsi nel sito aziendale e compilare la pagina di registrazione con tutti i dati. Il sistema invierà, all’indirizzo di posta elettronica personale del candidato, le credenziali di accesso. Collegandosi al link presente nell’email per accedere alla domanda e iniziare a compilare la scheda Anagrafica. Terminata la compilazione di tutte le schede, cliccare prima su Conferma e invio e poi su Conferma l’iscrizione. Scaricare e stampare la domanda in formato PDF cliccando su Stampa la domanda e firmarla. In seguito, scansionare l’intera domanda con il relativo tasto e cliccare su Invia l’iscrizione per completare l’iscrizione al concorso.

Il candidato, a questo punto, riceverà una email di conferma con i seguenti documenti: il documento di riconoscimento e la domanda firmata contenente il numero identificativo, la data e l’ora dell’invio. Si suggerisce di leggere attentamente il Manuale istruzione all’uso della procedura online per inviare correttamente la domanda.

Convocazione alla preselezione e alle prove d’esame

La data e la sede della eventuale preselezione e delle prove scritta, pratica e orale, saranno rese note attraverso la pubblicazione nel sito dell’Azienda nella sezione Bacheca/Concorsi/Concorsi pubblici. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.

Per tutte le altre informazioni riguardanti queste assunzioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

