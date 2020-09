Assunzioni di infermieri: ecco requisiti, sede e bando di concorso

Nuove opportunità a lavoro presso l’IPAB di Vicenza che ha pubblicato un bando per assunzioni di 6 infermieri da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato. Vediamo come partecipare alle selezioni.

Assunzioni di infermieri: 6 posti presso l’IPAB Vicenza, requisiti e domanda

Assunzioni di infermieri presso IPAB, Istituto pubblico di assistenza e beneficenza di Vicenza. Infatti, l’Ente ha pubblicato un bando di concorso per 6 posti di infermieri, categoria C, posizione economica C1.

Per partecipare a questo concorso, i candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso ad un impiego pubblico e di quelli specifici, quali:

a)laurea in infermieristica o titolo equipollente;

b)iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche.

Le domande di iscrizione al concorso per le assunzioni di infermieri presso l’IPAB devono essere compilate secondo lo schema allegato e inviate, entro le ore 12 del 6 ottobre 2020, tramite una delle seguenti modalità:

1)direttamente a mano all’Ufficio segreteria dell’Ente;

2)per mezzo raccomanda con avviso di ricevuta;

3)per posta elettronica certificata PEC all’indirizzo seguente: segreteria@pec.ipab.vicenza.it; in questo caso la domanda deve essere in formato pdf.

Prove d’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame, i candidati dovranno sostenere due prove scritte e una prova orale.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: le prove scritte si svolgeranno venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 9; mentre le prove orali martedì 27 ottobre 2020 sempre alle ore 9.

La sede di svolgimento e tutte le comunicazioni inerenti a queste assunzioni saranno pubblicate sul sito aziendale dell’IPAB di Vicenza, sezione Ricerca di personale>Bandi di concorso.

I candidati, inoltre, devono presentarsi alle prove muniti di modulo d’accesso precedentemente compilato.

Infine, per ulteriori informazioni più dettagliate si consiglia la lettura del bando integrale.

