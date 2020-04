Assunzioni di Istruttori tecnici: ecco il bando di concorso e come candidarsi

Il Comune di Verona, sulla base del piano annuale delle assunzioni 2020-2021-2022, ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di 50 posti di Istruttore tecnico, di cui 15 posti sono riservati ai militari delle forze armate e 10 ai dipendenti del personale interno. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità per partecipare a questo concorso.

Assunzioni di 50 Istruttori tecnici nel Comune di Verona: requisiti

Il Comune di Verona ha indetto delle assunzioni per la copertura di 50 posti per Istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato. I requisiti che i candidati devono possedere per partecipare alla selezione per queste assunzioni, sono:

a)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente bando;

c)godimento dei diritti civili e politici;

d)aver assolto gli obblighi di leva, solo per i candidati di sesso maschile nati entro il

31/12/1985;

e)non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione;

f)non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

g)diploma di Scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità) conseguito presso Istituto tecnico per Geometri, Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo edile; istituto tecnico del Settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio.

Inoltre, possono partecipare al concorso anche i candidati in possesso delle seguenti lauree: Ingegneria civile e ambientale, industriale, edile, delle Infrastrutture, delle strutture, dell’ambiente e delle risorse, civile, sistemi edilizi, per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; Architettura del paesaggio e/o titoli equipollenti.

Presentazione della domanda e comunicazioni e diari delle prove

Per partecipare alla selezione per le assunzioni di istruttore area amministrativa presso il Comune di Verona, il candidato deve compilare la domanda in modalità online iscrivendosi all’indirizzo concorsionline.comune.verona.it entro il 22 aprile 2020.

Per l’iscrizione è necessaria la registrazione al sito, il possesso di indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale ed la ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a dieci euro.

Inoltre, i candidati ammessi ed esclusi dalla selezione, i calendari ed il luogo della preselezione e delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed in generale ogni altra comunicazione inerente il concorso, saranno pubblicati nel sito internet del Comune, alla pagina Bandi e concorsi/Concorsi e selezioni di personale. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Preselezione e prove d’esame

Nel caso in cui il numero di domande di partecipazione pervenute risulti elevato, le prove d’esame potrebbero essere precedute da una prova preselettiva. Tale prova consisterà nella somministrazione di quesiti sulle materie previste dal programma d’esame.

Dopo la valutazione dei titoli di studio e di servizio, i candidati affronteranno le prove d’esame consistenti in una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica e/o multipla, ed in una prova orale sugli argomenti previsti dal programma d’esame.

Infine, saranno ammessi a sostenere la prova orale, i candidati che avranno conseguito, nella prova scritta, una votazione non inferiore a punti 18 su 30.

Inoltre, durante il colloquio il candidato dovrà accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per tutte le altre informazioni inerenti le selezioni per queste assunzioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

