Assunzioni di scaffalisti e direttori punto vendita: vediamo come candidarsi

Risparmio Casa, catena della grande distribuzione organizzata, specializzata nella vendita di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, casalinghi e oggettistica varia, per assunzioni offre opportunità di lavoro per addetti agli scaffali e direttori punto vendita. Vediamo quali sono le figure richieste e come candidarsi.

Assunzioni Risparmio Casa Lavora con noi

Periodicamente, Risparmio Casa, azienda nata nel 1987 con più di 100 negozi per la vendita di articoli di note marche, cerca personale per assunzioni di personale da inserire nei punti vendita. Attualmente, l’azienda è alla ricerca di scaffalisti e direttori punti vendita da inserire nelle sedi dislocate in Veneto, Marche, Toscana, Lombardia.

I candidati, in base all’offerta di interesse, dovranno essere in possesso di: esperienza nella mansione, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, flessibilità oraria, lavorando anche il sabato e la domenica. Sono richiesti, inoltre, spirito di squadra, capacità comunicative e relazionali.

Infine, ecco i profili richiesti per queste assunzioni:

√scaffalisti addetti allestimento punto vendita da inserire nelle sedi di Chieti, Ancona, Paese (Treviso), Jesi, Varese, Calenzano;

√direttori di punto vendita per le seguenti sedi: Chieti, Ancona, Paese (Treviso), Jesi, Varese, Grosseto e Pioltello (Milano);

√vice direttori punto vendita per le sedi di Chieti, Ancona, Paese (Treviso), Jesi e Varese.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste assunzioni, gli interessati devono visitare il sito www.risparmiocasa.com, sezione Lavora con noi. In seguito, cliccare su Lavora in negozio, scegliere l’offerta di interesse e, se in possesso dei requisiti, inviare la propria candidatura.

