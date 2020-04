Assunzioni di Tecnici di laboratorio biomedico: ecco come candidarsi

L’ASL, Azienda sanitaria locale Asti ha pubblicato un bando di assunzioni per la copertura di trentatré posti Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Il concorso è in forma congiunta tra varie aziende sanitarie dell’area omogenea Piemonte Sud Est. Vediamo i requisiti e come candidarsi.

Assunzioni per 33 Tecnici di laboratorio biomedico presso l’ASL AT: assegnazione dei posti

Le assunzioni di 33 posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, sono indette in forma congiunta tra le Aziende sanitarie dell’Area omogenea Piemonte Sud Est (ASL AT di Asti, ASL AL di Alessandria e Azienda ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria). I posti saranno così distribuiti:

√8 posti presso l’A.S.L. AT (Ente capofila);

√12 posti presso l’A.S.L. AL;

√13 posti presso l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria.

Sui posti messi a concorso si applica la riserva dei posti a favore dei volontari delle forze armate.

Al momento della compilazione della domanda, i candidati possono esprimere le preferenze di sede di assunzione. In assenza di tali indicazioni, la scelta si intende espressa per tutte le sedi.

Infine, la graduatoria finale sarà utilizzata per la copertura dei posti previsti e di eventuali altri fabbisogni delle tre Aziende, nel rispetto della normativa vigente.

Assunzioni ASL AT: requisiti

Per partecipare a queste assunzioni, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

A)cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;

B)idoneità fisica all’impiego, che verrà accertata dall’Azienda prima dell’immissione in servizio;

C)non siano stati interdetti dai pubblici uffici, né destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego;

D) non siano stati esclusi dall’elettorato attivo;

E)laurea triennale di primo livello abilitante alla professione sanitaria in Tecniche di laboratorio biomedico e/o diplomi e attestati riconosciuti equipollenti;

F)iscrizione al relativo albo professionale o presentazione di istanza di preiscrizione.

Come presentare la domanda di partecipazione al concorso

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro il 27 aprile 2020 esclusivamente in modalità telematica secondo le indicazioni seguenti:

1)collegarsi al sito internet aslat.iscrizioneconcorsi.it;

2)accedere alla Pagina di registrazione, inserire i dati richiesti e confermare;

3)una volta ricevute le credenziali, nella propria casella di posta elettronica NON PEC, accedere al sito internet suddetto e iscriversi al concorso;

4)compilare la domanda del concorso in ogni sua parte inserendo attentamente la documentazione da allegare, che comprende, tra l’altro, la ricevuta di versamento di 10 euro come contributo al concorso.

La modalità di presentazione della domanda e la tipologia di documentazione da allegare sono indicati dettagliatamente nel bando.

Prove d’esami

Nel caso in cui il numero delle domande pervenute sia molto alto, l’Azienda si riserva di far precedere alle prove d’esame una prova preselettiva. Sono ammessi con riserva alla prova, tutti i candidati che hanno presentato correttamente la domanda. L’accertamento dei requisiti sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato la prova preselettiva.

Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta, in una pratica e in una orale. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di almeno 21/30, mentre di almeno 14/20 per la prova pratica e la prova orale.

Alle prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di documento di identità valido a norma di legge.

Infine, la sede, l’ora, la data e il luogo delle prove d’esame, e dell’eventuale preselezione, sarà pubblicata sul sito internet dell’Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi, Concorsi e selezioni, Bandi e avvisi.

Per tutte le altre informazioni sul questo concorso, si rimanda alla lettura del bando.

