Ancora assunzioni per questa estate. Infatti, il Gruppo Alpitour, società italiana esperta nelle vacanze organizzate, cerca personale nelle proprie strutture sia in Italia che all’estero. Le assunzioni riguarderanno vari profili professionali come: addetti al ricevimento, commerciale, servizi alberghieri, addetti alle prenotazioni, chef, camerieri, ma anche programmatori e manager. Le assunzioni sono rivolte anche a candidati senza esperienza per i quali saranno attivati tirocini.

Assunzioni Alpitour estate 2020: posizioni aperte

Per queste assunzioni il Gruppo Alpitour spa ricerca personale con forte motivazione e interesse al mondo del turismo, disponibile a viaggiare. Flessibilità ai cambiamenti e capacità di adattamento in ogni situazione sono fondamentali. Lavorare con Alpitour garantisce, inoltre, crescita personale e professionale. Attualmente le posizioni aperte sono le seguenti:

addetto: servizi alberghieri booking Alpitour Milano booking Voihotels Roma commerciale

analista programmatore junior: per area b2b junior per area easy book

analista programmatore senior per area crm e marketing

capo ricevimento

digital marketing specialist

executive chef

general manager

restaurant manager per resort estero

stage per laureandi e neolaureati milano

sviluppatore it junior

web content and ux specialist

Come candidarsi

Per candidarsi a queste assunzioni, gli interessati devono visitare il sito Alpitour e la pagina Lavora con noi, affinché possano scegliere l’offerta più congeniale inviando il curriculum nell’apposito form.

