Assunzioni in banca: Fineco cerca numerosi profili, ecco come candidarsi

Nuove assunzioni in Fineco che cerca numerosi profili per le sedi di Milano e Reggio Emilia. Infatti, il noto istituto di credito del Gruppo Unicredit, seleziona laureati per nuove opportunità di lavoro. Ecco le posizioni aperte in questo periodo.

Assunzioni come dipendenti Fineco

Come abbiamo detto, Fineco, cerca personale da assumere nelle sedi di Milano e di Reggio Emilia. Le selezioni sono rivolte, soprattutto a laureati in Economia o Giurisprudenza che potranno lavorare in area Legal, Compliance, Comunicazione, ICT, Logistica, Marketing e in altri settori. Per candidarsi bisogna compilare il form di candidatura inserito in ogni offerta.

Tra i profili richiesti per la sede di Milano abbiamo, ad esempio:

Addetto Reclami Area Legal;

Tecnico Facility Management;

Customer Care Specialist.

Mentre, alcuni profili richiesti per la sede di Reggio Emilia sono:

Addetto Back Office;

Responsabile Amministrazione Fiscale.

Altre offerte li potete trovare nel sito Fineco, Lavora con noi, Diventa dipendente Fineco.

Ai nuovi assunti, Fineco offre un periodo di formazione completa, supporto costante e continua crescita professionale.

Assunzioni come consulenti Fineco

Durante tutto l’anno, Fineco raccoglie le candidature di persone interessate a diventare consulenti con il ruolo di Personal financial advisor. Il Gruppo offre opportunità di crescita professionale, piano completo di formazione e supporto nel momento di acquisizione dei clienti. Le figure ricercate sono:

Consulenti finanziari “senior”, professionisti con esperienza che cercano nuove opportunità per consolidare la propria posizione. Per inviare la candidatura compilare il form.

Consulenti: progetto giovani, rivolto a consulenti con meno di 2 anni di esperienza o che voglio superare l’esame di iscrizione all’Albo. Fineco, in questo caso, propone un percorso formativo di avvio alla professione e un supporto nella creazione di un portafoglio di clienti. L’obiettivo del percorso è diventare entro 2 anni un Personal financial advisor “Fineco style”. Compila il form, se sei interessato a questa offerta.

Ulteriori informazioni le potete trovare nella sito alla pagina Fineco, Lavora con noi, Diventa consulente Fineco.

