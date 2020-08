Assunzioni in Google: ecco come candidarsi alle offerte di lavoro

Google periodicamente lancia una campagna di assunzioni per laureati con esperienza e stage per giovani senza esperienza da inserire nelle sedi presenti in Lombardia e nel Lazio. Ecco come candidarsi a queste offerte di lavoro di Google.

Assunzioni Google: profili professionali richiesti

Google, società americana di servizi online (ricordiamo il motore di ricerca Google, Maps, Calendar, Gmail) attualmente è alla ricerca di laureati con esperienza, conoscenza della lingua inglese e spagnola e competenze di informatica. Le assunzioni riguarderanno le sedi di Milano e Roma da inserire nelle aree: Amministrazione, Marketing e comunicazione, Legale, Design, IT e Data manager, Finanza, Vendite.

I profili professionali richiesti, invece, sono i seguenti:

√Enterprise Account Executive per la sede di Milano;

√Account Executive, Waze (English, Italian) per la sede di Milano;

√Cross-Google Partner Manager, Telecoms, Partnerships Solutions per la sede di Milano;

√Technical Account Manager, Professional Services, Google Cloud per la sede di Milano;

√Sales Engineer, Smart Analytics, Google Cloud Per la sede di Milano;

√Technical Specialist, Measurement (English, Spanish) per la sede di Milano;

√Sales Engineer, SAP Solutions, Google Cloud per la sede di Milano;

√Cloud Data Engineer, Professional Services, Google Cloud per la sede di Milano;

√Cloud Infrastructure Engineer, Google Professional Services per la sede di Milano;

√Sales Engineer, Apigee per la sede di Milano;

√Cloud Consultant, Professional Services, Google Cloud (English, Italian) per la sede di Milano;

√Partner Sales Coach, Google Cloud per la sede di Roma;

√Sales Engineer, Infrastructure Modernization, Telco, Google Cloud per la sede di Roma;

√Cloud Consultant, Professional Services, Google Cloud (English, Italian) per la sede di Roma;

√Sales Engineer, Infrastructure Modernization, Google Cloud per le sedi Milano e Roma;

√Partner Sales Engineer, Google Cloud per le sedi di Milano e Roma.

Inoltre, ulteriori assunzioni sono rivolte a giovani laureati senza esperienza da inserire per un periodo di stage dalla durata di 10 settimane a 6 mesi a seconda del profilo richiesto.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni presso le sedi di Milano e Roma di Google devono visitare la pagina Jobs (Lavora con noi) sul sito https://careers.google.com. Nel form di ricerca scrivere Italy oppure Milan/Rome e, se in possesso dei requisiti, candidarsi all’offerta di lavoro di proprio interesse. Infine, un’area del portale web per il reclutamento è dedicata alle selezioni e fornisce alcuni consigli utili per affrontarle al meglio, come: la stesura ottimale del curriculum, la preparazione del colloquio e la tipologia di abbigliamento più adatto.

Infine, clicca su categoria: lavoro per conoscere le offerte di lavoro e assunzioni di altre aziende e non perdere le nostre news.

