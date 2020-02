Assunzioni in Segula Technologies che cerca personale per le sedi italiane. Infatti, il noto gruppo internazionale che si occupa di ingegneria sta attuando un piano di assunzioni che creerà nuovi posti di lavoro. Le risorse da assumere in Italia sono 150 in totale.

Assunzioni per ingegneri meccanici e progettisti: ecco alcune delle professioni ricercate

Come comunicato dall’amministratore del Gruppo Segula Technologies, i posti da coprire in tutte le sedi sono circa 5.000, di cui 2.000 in Francia e 3.000 in altri Paesi. Come abbiamo detto, in Italia le assunzioni sono 150 e saranno inserite nelle sedi di Milano, Bologna e Torino. La società si occupa di progettazione, sviluppo e produzione su progetti industriali su larga scala. Le assunzioni riguardano soprattutto profili di carattere tecnico e in particolare di: ingegneri meccanici ed elettrici; progettisti elettromeccanici; sviluppatori software. I settori coinvolti sono: difesa, automotive, manifatturiero, ferroviario, energetico.

Come candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni devono inviare la propria candidatura collegandosi al sito italy.segulatechnologies.com. Cliccando sulla scheda “Scopri le nostre offerte di lavoro” che questa si aprirà sulla pagina LinkedIn di Segula. Da qui è possibile consultare le posizioni aperte e rispondere online alle offerte di lavoro. Inoltre, è sempre possibile inviare una autocandidatura compilando il modulo e allegando il curriculum vitae.

