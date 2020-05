Assunzioni di istruttori tecnici, categoria C e D in vari enti sul territorio nazionale. In totale si tratta di 9 posti a tempo indeterminato, pieno e/o parziale, con scadenze dal 10 al 29 maggio 2020. In questo articolo indichiamo i requisiti, i bandi, la scadenza e l’ente che pubblica il concorso.

Assunzioni di complessivi 9 posti di istruttore tecnico e istruttore direttivo tecnico: requisiti

Le assunzioni, come detto in premessa, riguardano, 9 posti complessivi per il reclutamento di istruttore tecnico e istruttore direttivo tecnico. I candidati che desiderano partecipare devono possedere i requisiti generici, comuni a tutti coloro che partecipano ai concorsi per l’impiego nelle pubbliche amministrazioni. I requisiti specifici, invece, saranno indicate nelle singole offerte di lavoro.

Assunzioni Calabria, provincia di Vibo Valentia: scadenza il 10 maggio

Il Comune di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, ha pubblicato un bando di concorso per 1 posto di lavoro con profilo di Istruttore tecnico geometra, a tempo pieno e indeterminato. È richiesto uno dei seguenti titolo di studio tra: diploma di geometra; laurea in Ingegneria civile o edile; laurea in Architettura.

Per partecipare, i candidati devono presentare la domanda secondo il modello presente nel bando e inviarla entro le ore 13.00 del 10 maggio 2020 con una delle seguenti modalità: raccomandata con ricevuta di ritorno; consegnata, in busta chiusa, personalmente o a mezzo corriere, all’ufficio protocollo del Comune; inviata da casella di posta elettronica certificata personale del candidato al seguente indirizzo di PEC del Comune: protocollo.nicotera@asmepec.it.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro. Per quanto riguarda le prove d’esame, esse consisteranno in una prova scritta e una prova orale, sulle materie indicate nel bando, ma potranno essere precedute da una preselezione.

Abruzzo, provincia di Teramo: scadenza il 14 e il 21 maggio

I comuni di Nereto e di Basciano cercano in totale 2 istruttori tecnici da inserire nel proprio organico, rispettivamente a tempo pieno e a tempo parziale (50%), entrambi a tempo indeterminato. Per partecipare è necessario che i candidato siano in possesso del diploma di geometra.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata allo stesso modo per entrambi i comuni: a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune interessato; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; inviata posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo pec dei rispettivi comuni: protocollo@pec.comune.nereto.te.it e postacert@pec.comune.basciano.te.it.

Il termine di invio della domanda è per:

√Comune di Nereto entro le ore 13 del giorno 14 Maggio 2020; domanda, bando;

√Comune di Basciano entro le ore 13 del giorno 21 Maggio 2020; domanda, bando.

Per ciascuna domanda bisogna allegare la ricevuta della tassa di concorso pari a 10 euro. Infine, le prove d’esame consisteranno in due scritte ed una orale sulle materie indicate nei rispettivi bandi, ma potranno essere precedute da una prova preselettiva.

Emilia-Romagna, provincia di Parma: scadenza 15 maggio

Le assunzioni nei comuni Fidenza e Salsomaggiore Terme riguardano, invece, due istruttori tecnici in possesso del diploma di geometra. La domanda di partecipazione, anche in questo caso deve essere compilata secondo il modello allegato e presentata entro le ore 12,00 del giorno 15 Maggio 2020: direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Fidenza tramite: raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo posta elettronica certificata inviando la domanda scansionata completa di allegati in formato PDF all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it. Tra gli allegati inserire anche la ricevuta del pagamento della tassa di concorso pari a 10 euro.

Le prove d’esame potrebbero essere precedute da una prova di preselezione. Gli idonei dovranno affrontare tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale. Le materie sono indicate nel bando.

Lombardia, provincia di Milano: scadenza il 14 maggio

Infine, nel Comune di Nerviano si assume un istruttore direttivo tecnico laurea in ingegneria civile o in architettura e lauree equipollenti. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato al bando, deve essere inviata entro il 14 maggio 2020 e: spedita con raccomandata con avviso di ricevimento; direttamente all’ufficio protocollo del Comune; mediante fax; posta elettronica certificata al seguente indirizzo: urp@pec.comune.nerviano.mi.it. Allegata alla domanda: ricevuta del versamento pari a 7 euro.

Anche in questo caso, le prove d’esame, scritta, pratica e orale, potrebbero essere precedute da una prova preselettiva.

Sempre in Lombardia, l’Ente Provincia Varese, ha pubblicato un concorso per assunzioni di 3 istruttori direttivi tecnici con laurea in ingegneria civile, architettura o lauree equipollenti. Le risorse saranno assunte a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di partecipazione, secondo il modello allegato, dovrà essere: direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia; raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata unicamente per i candidati in possesso di posta elettronica certificata, intestata al candidato, spedita al seguente indirizzo istituzionale@pec.provincia.va.it. Alla domanda va allegata, anche in questo caso, la ricevuta della tassa di concorso pari a 10 euro.

Si informa che la scadenza di questo bando era precedentemente il 27 febbraio. Mediante avviso sul sito della Provincia, il concorso è stato prorogato e la scadenza è fissata al 29 maggio 2020.

Per tutte le altre informazioni su queste assunzioni, si rimanda alla lettura dei singoli bandi.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube