Assunzioni Italo, 500 nuovi posti: piano triennale 2019-2021

Italo Treno è un servizio NTV, fondata da Luca Cordero di Montezemolo, Diego Della Valle, Giuseppe Sciarrone e Giovanni Punzo, che rappresenta un servizio ormai affermato di concorrenza a Frecciarossa Trenitalia. Ci saranno nuove assunzioni, esattamente 500 nuovi posti previste per il triennio 2019-2021.

Vediamo cosa prevede il piano assunzione 2019-2021

La società tramite un comunicato web ha reso noto il piano assunzione triennale 2019-2021. I posti a disposizione sono così suddivisi:

Numero 370 posti nel profilo Hostess/Steward

Numero 60 posti nel profilo di Operatore di Impianto

Numero 20 posti nel profilo di Macchinista

Numero 50 posti nello Staff

I candidati selezionati per lavorare in Italo Treno saranno inseriti nelle sedi di Milano, Roma e Napoli. Italo attualmente conta 1350 dipendenti con un’età media di 33 anni. Numeri importanti in linea con la crescita futura di Italo; aumentano i treni in servizio grazie al graduale ingresso in flotta degli Italo EVO e di conseguenza aumentano anche le località servite.

A tutti i candidati che passeranno le selezioni di Hostess e Steward sarà proposto un contratto di apprendistato che comprende accoglienza viaggiatore, l’assistenza a bordo treno e l’erogazione del servizio di benvenuto durante il viaggio. Molti dipendenti che hanno iniziato in questo ruolo, sono poi diventati Train Manager.

Per chi invece affronterà le selezioni per Operatore di Impianto, è previsto prima un corso di formazione che durerà 5 mesi e per chi supera gli esami, un contratto a tempo indeterminato. Questa mansione può aiutare a crescere fino a diventare Macchinista.

Italo organizza anche dei career day sul territorio per incontrare i giovani che desiderano candidarsi, sarà a Milano a febbraio, a novembre a Bari.

L’azienda pone il suo personale al centro della strategia investendo continuamente su formazione e servizi dedicati ai dipendenti. Italo organizza giornate di training che spaziano dall’ambito tecnico a quello di sicurezza, passando per giornate incentrate sulla cura dei servizi offerti e tanto altro.

Per candidarsi alle selezioni ed entrare a far parte della squadra Italo e beneficiare dei servizi a disposizione di tutti i dipendenti, basterà inviare la propria candidatura al sito www.italospa.italotreno.it accedendo alla sezione “Lavora con noi”.

