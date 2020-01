Prossime assunzioni in Campania per l’apertura di un nuovo centro commerciale del Gruppo IrgenRe. Infatti, il noto Gruppo, specializzato nella creazione e gestione di Shopping Center, ha ideato il progetto riqualificando un ex stabilimento industriale a Torre Annunziata. Si presume che saranno assunti circa 1500 risorse con vari profili professionali. Ecco le informazioni.

Nuovi posti di lavoro presso il Centro Maximall Pompeii

Il progetto per la creazione di un centro commerciale a Torre Annunziata, è stato presentato nei giorni scorsi dal delegato amministrativo del Gruppo IrgenRe, Paolo Nigri. Il CEO ha dichiarato che il progetto “avrà un risvolto positivo nel tessuto sociale e occupazionale della città e della Campania con la possibilità di realizzare da subito circa 12 milioni di visitatori e oltre 350 milioni di fatturato già dal primo anno”. Secondo le aspettative del Gruppo, infatti, Maximall Pompeii sarà il primo centro commerciale di lusso e il più grande in assoluto. I lavori, iniziati a ottobre scorso, dovrebbero durare circa 24 mesi. Quindi, la data di apertura è prevista entro il 2021. Il centro commerciale si articolerà su due livelli dove saranno ospitati:

circa 200 negozi di brand nazionali e internazionali,

hotel con 135 camere,

auditorium con più di 1000 posti, un teatro e una sala conferenza;

cinema con 8 sale,

30 ristoranti accessibili a giovani e non solo,

il parcheggio avrà 5000 posti auto e 30 per bus turistici.

Inoltre, ci sarà una piazza esterna con una fontana danzante con getto d’acqua alto 25 metri di altezza e una seconda piazza interna multimediale. Nell’ottica della riqualificazione, sarà creato, un parco esterno aperto al pubblico, nel quale fare jogging, svolgere attività fisica, rilassarsi e godere del panorama sul golfo di Napoli.

Con questo obiettivo, il CEO Negri, spera di “conquistando il consistente flusso di visitatori, attualmente mordi-e-fuggi, che per Torre Annunziata passa, ma non si ferma per dirigersi direttamente verso la costiera sorrentina, il sito archeologico di Pompei o al Santuario mariano”.

Assunzioni Maximall Pompeii: profili richiesti

Ovviamente, è ancora troppo presto per inviare le candidature, ma sappiamo che trattandosi di una struttura molto grande potrebbero essere circa 1500 le assunzioni previste.

Infatti, con le aperture dei punti vendita, le figure professionali richieste potrebbero essere: responsabili, addetti alla vendita, commessi, magazzinieri, ma, anche, camerieri, cuochi, baristi. E non mancheranno addetti alla pulizia e alla sicurezza. Sarà, insomma, una grande opportunità di lavoro soprattutto per i giovani della zona.

Non rimane che visitare, periodicamente, il sito del centro commerciale, dove, probabilmente, saranno pubblicate le offerte di lavoro e le informazioni sulla modalità di invio della propria candidatura.

