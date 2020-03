Opportunità di lavoro grazie a nuove assunzioni presso la società farmaceutica Menarini. Infatti, il noto Gruppo farmaceutico, con sede a Firenze, che opera nel settore della ricerca, produzione e vendita di farmaci, cerca personale per assunzioni in Italia. Vediamo quali sono i profili professionali richiesti e come candidarsi a queste offerte di lavoro.

Assunzioni Menarini: posizioni aperte

Le assunzioni presso Menarini group sono dirette a laureati nelle seguenti aree: scientifica; matematica; informatica; medicina; giuridica; tecnico/ingegneristico; umanistica/linguistica; economica/statistica.

Invece, in base al titolo di studio, le risorse saranno inserite in questi settori: controllo e qualità; ricerca e sviluppo; ricerche di mercato; comunicazione; risorse umane; affari legali; prevenzione e sicurezza; pianificazione magazzini; IT; logistica; assistenza segretariale; contabilità e bilancio; customer care; acquisti; ricerche di mercato.

Alle nuove risorse, inoltre, viene offerto un periodo di formazione pratica e formativa per far comprendere la realtà aziendale e le modalità di lavoro.

Ecco le posizioni aperte:

Graduate program – technical operations (Rif.GRA)

Medico di prodotto (Rif.MDP)

Business Development Officer (Rif.BDO)

Analista ICT (Rif.AICT)

System Engineer (Rif.SE)

Biostatistician (Rif.SCJ)

Operatore Polivalente Controllo Qualità

Informatori scientifici del farmaco, appartenenti alle categorie protette (ISF2016)

Lavorare in Menarini

Menarini Group è alla continua ricerca di giovani di talento con la voglia di fare la differenza nella loro vita e in quella dell’Azienda. Menarini cerca collaboratori determinati, capaci di lavorare in team, con spirito d’iniziativa, flessibilità ed entusiasmo.

Inoltre, lavorare in questa società farmaceutica vuol dire far emergere le caratteristiche del singolo, valorizzando la professione, in cambio di una crescita personale e di carriera.

Come candidarsi

Quindi, per candidarsi a queste assunzioni visita il sito Menarini e clicca su Careers e poi su Posizioni aperte. Infine, clicca su Invia la tua candidatura e compila il form dopo aver scelto la professione per la quale ti vuoi candidare.

