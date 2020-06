Assunzioni Menarini: previsti 250 posti di lavoro in Toscana

Opportunità di lavoro e di assunzioni nel settore farmaceutico. Infatti, lo stabilimento Menarini, con sede a Firenze, che opera nel settore della ricerca, produzione e vendita di farmaci aprirà un nuovo stabilimento in Toscana e cerca nuovo personale da inserire in organico. Ecco cosa sapere e come candidarsi.

Assunzioni Menarini: 250 posti di lavoro

Menarini, società farmaceutica italiana, prevede l’apertura di un nuovo stabilimento, localizzato a Sesto Fiorentino presso l’area ex-Linginotti, con una ricaduta occupazionale elevata. Infatti si parla di circa 250 assunzioni. Dopo aver acquistato il terreno nel 2018, la società è pronta a creare una nuova fabbrica per produrre soprattutto compresse per patologie cardiovascolari, metabolismo, allergie, con una stima di 3 miliardi di compresse, ossia circa 100 milioni di confezioni all’anno.

Inoltre, il progetto, che nasce dalla collaborazione del Gruppo con la Regione Toscana, il Comune di Sesto Fiorentino e Città metropolitana di Firenze, mira anche al recupero e alla riqualifica dell’intera area. Infine, la struttura occuperà una superficie di circa 50mila metri quadri dei 100mila disponibili, mentre gli altri appezzamenti rimarranno in attesa di future necessità dell’azienda.

Infine, il nuovo stabilimento, che sorgerà a poca distanza dalla sede centrale dell’azienda situata a Firenze, sarà operativo entro il 2023, diventando di conseguenza la fabbrica n. 17 del gruppo Menarini.

Come candidarsi

Al momento non sappiamo quali saranno le figure professionali richieste per queste assunzioni. Sicuramente potrebbero riguardare addetti alla produzione, operatori controllo qualità, informatori scientifici del farmaco, ma anche profili da inserire nell’area tecnico/ingegneristica, economica/statistica, informatica, giuridica.

Comunque sia gli interessati alle assunzioni presso l’azienda possono visitare la pagina aziendale www.menarini.it/carriere e cliccare su Scopri le posizioni aperte. A questo punto, se in possesso dei requisiti, scegliere l’offerta di interesse, compilare il form ed inviare il curriculum.

