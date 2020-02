Assunzioni nel comune di Torre del Greco che ha pubblicato un concorso per assumere laureati in varie disciplina per attività di sostegno per la lotta alla povertà. Vediamo i requisiti e le altre informazioni.

Assunzioni Comune di Torre del Greco: requisiti

Il comune di Torre del Greco ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami a tempo determinato della durata di 12 mesi, prorogabili, eventualmente per un altro anno. Le assunzioni riguardano 11 risorse laureate in varie discipline che si occuperanno delle attività di sostegno per il progetto del Fondo sociale europeo 2014-2020. Per essere ammessi al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;

b)età non inferiore a 18 anni;

c)godimento dei diritti civili e politici;

d)non aver riportato condanne penali, né essere stati dispensati, destituiti, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

e)non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

f)regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva;

g)idoneità fisica all’impiego per l’incarico posto a concorso;

h)conoscenza di almeno una lingua straniera;

i)conoscenza dell’uso di apparecchiature o applicativi informatici più diffusi;

l)possesso di una laurea in: sociologia, giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche.

I titoli di studio, la distribuzione dei posti e le competenze richieste sono indicati, dettagliatamente, nell’art. 2 del bando di concorso. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e mantenuti fino al momento della stipula del contratto. Inoltre i candidati vincitori devono dichiarare di non avere altri contratti di lavoro, pubblico o privato, a pena di decadenza del rapporto di lavoro.

Modalità di presentazione della domanda

I candidati devono compilare la domanda di concorso secondo il modello allegato, specificando la selezione cui si intende partecipare, così come indicato dall’art. 3 del bando. La domanda va presentata al comune di Torre del Greco entro le ore 13 del 10 febbraio 2020, in una delle seguenti modalità:

direttamente all’Ufficio protocollo del Comune;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Ente.

I documenti da allegare, pena esclusione, sono:

1)domanda di partecipazione, firmata e data;

2)documento di riconoscimento valido;

3)scheda di autovalutazione titoli;

4)curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;

5)ricevuta di 10 euro della tassa di concorso.

In caso di invio tramite PEC la domanda e gli allegati devono essere inviati scansionati in formato PDF.

Valutazione titoli, prova d’esame, graduatoria

La commissione valuterà i titoli in possesso dei candidati attribuendo un punteggio massimo di 88 punti. In seguito, pubblicherà una graduatoria provvisoria per ciascun profilo. Invece, il calendario della prova orale sarà pubblicato sul sito del Comune. Anche, la graduatoria finale sarà pubblicata sul sito del Comune e avrà a tutti per tutti gli interessati notifica di legge.

Per tutte le altre informazioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Leggi anche: In giro per Napoli, sulle tracce di… Dracula

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube