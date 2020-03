Nuove assunzioni nel comune di Trieste. Infatti, l’Amministrazione, alcuni giorni fa, ha pubblicato una nota che conferma la copertura per il 2020 di 106 posti di lavoro così come previsto nel Piano di assunzioni triennale 2019-2021. Le assunzioni avverranno per scorrimento graduatoria in atto, stabilizzazioni di personale, mobilità e, soprattutto, nuovi concorsi. Vediamo quali sono le novità dagli uffici comunali triestini.

Assunzioni di 106 risorse nel comune di Trieste: Piano triennale 2019-2021

Queste assunzioni fanno parte del Piano triennale 2019-2021 del comune di Trieste, pubblicato il 10 aprile 2019, che prevede il reclutamento di 252 profili professionali da assumere entro il 2021 e possibili per lo sblocco del turnover dei pensionamenti e per la cosiddetta Quota 100. Quindi, le nuove risorse, in totale 106, saranno inserite nell’organico del personale del Comune, a seconda dei profili richiesti, tramite stabilizzazione del personale precario, scorrimento delle graduatorie di precedenti concorsi, procedure di mobilità e nuovi concorsi.

Ecco i profili richiesti e i posti disponibili

Quindi, per le assunzioni del 2020, le figure richieste e i posti disponibili sono:

Istruttori, categoria C: agrario (2 posti) addetto URP (4 posti) educativo servizio territoriali e/o comunitari (2 posti) amministrativo (10 posti)

Funzionario specialista, categoria D: amministrativo/contabile (4 posti)

Funzionario direttivo, categoria D: analista programmatore (2 posti) conservatore (2 posti) ingegnere (3 posti) ingegnere energy manager (1 posto) tecnico (1 posto) coordinamento servizi educativi territoriali e/o comunitari (1 posto) informatica (1 posto)

Agente di polizia locale (8 posti)

Ufficiale tenente polizia locale (6 posti)

Dirigenti (10 posti)

Dirigente avvocato (1 posto).

Concludendo, dobbiamo ricordare agli interessati che per partecipare a queste assunzioni nel comune di Trieste, dovranno, però, attendere la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale.

Leggi anche: Assunzioni per postini 2020: ecco i requisiti, le sedi e come candidarsi

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube