Assunzioni nel settore arredamento: come candidarsi per il lavoro

Casa, nota catena di articoli per l’arredamento, offre opportunità di assunzioni con l’inserimento nei propri punti vendita. Infatti, le ricerche interessano sia la sede centrale che le sedi periferiche. Le selezioni sono rivolte anche a giovani da inserire in stage.Ecco quali sono i profili richiesti, dove i posti disponibili e, soprattutto, come candidarsi.

Assunzioni nei negozi Casa: profili professionali e sedi disponibili

Assunzioni nel settore dell’oggettistica per la casa e l’arredamento. Infatti Casa, noto marchio di complementi per l’arredo, è alla ricerca di personale per le sedi presenti su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni sono rivolte personale con titoli di studio e de esperienze diverse (così come indicato nelle singole offerte), ma in comune la passione per gli articoli da casa, la decorazione e l’arredamento.

Periodicamente, l’azienda è alla ricerca di personale per assunzioni e tirocini nei punti vendita dislocate in varie regioni come: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

In particolare, per queste assunzioni, i profili richiesti e le sedi di lavoro sono:

Addetto vendita e assistente negozio: Arese (MI).

Assistente e addetto/a vendite: Bolzano.

Addetto/a vendite: Meraville (BO), Città di Castello, Corciano (PG), Sondrio, Sacile, Arma di Taggia, Pedrengo, Castel Guelfo, Castenaso, Imperia, Ravenna, Settimo Torinese, Fidenza, Como, Ravenna, Gualtieri (RE), San Cataldo (CL), Castenaso (BO), Cusago (MI), Bolzano, Buccinasco, (MI).

Store Manager: Legnago, Muggia (TS), Buccinasco (MI), Como.

Assistente Store Manager: Bolzano, Soliera (MO), Muggia (TS), Trebaseleghe (PD), Giussano (MB), Fiumicino (RM), Cusago (MI), Castenaso (BO).

Assistente Store Manager/Visual Merchandiser: Castenaso (BO), Castelletto Ticino (NO), Fidenza (PR).

Addetto/a vendite legge 68/99: Gravellona Toce (VB).

Tirocinante: Soliera (MO), Ferrara Affi (VR), Gualtieri (RE), Legnago (VR), Pedrengo (BG), Castel Guelfo, Castenaso, Figline Valdarno, Meraville, Soliera, Romagnano Sesia, Curno, Curtatone, San Giovanni Teatino, Como, Sarzana, Vado Ligure, Mondovì, Città di Castello, Mestre, Villorba (TR), Castenaso (BO) Settimo Torinese, Gravellona Toce (VB), Piacenza, Curno (BG), Mazzano (BS), Albenga (SV), Chivasso (TO), Castel Guelfo (BO), Conegliano (TV).

Come candidarsi

Le persone che sono interessate a queste assunzioni, devono inviare la propria candidatura visitando la pagina Lavora con noi sul sito di Casa all’indirizzo: https://it.casashops.com/it/. Da lì sarà possibile visionare le varie offerte di lavoro e candidarsi per quella preferita.

