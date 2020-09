Nuove assunzioni presso Banca Mediolanum seleziona collaboratori da inserire nell’organico aziendale. Le offerte sono rivolte a candidati con o senza esperienza. Inoltre, la società ricerca anche giovani per stage aziendali. Ecco quali sono i profili professionali richiesti e come candidarsi.

Assunzioni Banca Mediolanum: posizioni aperte

Per nuove assunzioni Banca Mediolanum ricerca, per la sede di Basiglio (Milano), personale da inserire nella società. Le offerte sono rivolte a laureati, in ambito economico e giuridico, ma anche a diplomati. Infatti, la nota società finanziaria seleziona laureati e diplomati da inserire nel proprio organico. Ricordiamo che la Banca fa parte del Gruppo Mediolanum che opera nel settore bancario, assicurativo e dell’asset management.

I profili professionali richiesti in questo periodo sono i seguenti:

√Analista Funzionale – Flowe;

√Analista Tecnico IT;

√Attuario (Non-Life);

√Banking specialist;

√Data Scientist;

√Investment Communication Specialist;

√IT: Risk Specialist; Security & Compliance; Security/Cyber Security Specialist;

√Junior Software/ Data Engineer;

√Project Manager IT – Pianificazione & Controllo di Gestione;

√Senior Interaction Designer – UX;

√Specialista Protezione.

La società cerca anche stagisti da inserire a tempo pieno per la durata di 6 mesi nei seguenti profili:

√IT Cyber Security;

√Risk Analyst (Vita);

√Functional & Process Analyst;

√Interaction & Visual Design – UI & UX;

√Social & Caring Specialist.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni presso Banca Mediolanum, gli interessati devono visitare il sito internet www.bancamediolanum.it, sezione Careers>Scopri le posizioni aperte. In seguito, cliccare sul profilo professionale richiesto e, se in possesso dei requisiti, inviare la candidatura dopo essersi registrati sul sito della Banca.

