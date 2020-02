Consoft Sistemi, nota società italiana del settore ITC, effettuerà assunzioni nel settore informatico per le sedi italiane. Le risorse da inserire in organico sono 37. Vediamo come inviare la candidatura.

Assunzioni in Consoft Sistemi: ecco i profili richiesti

La nota società informatica, Consoft Sistemi, per incrementare il proprio organico effettua assunzioni di diplomati e laureati. Nello specifico, la società cerca vari profili professionali, quali esperti con laurea in ingegneria informatica, delle comunicazioni e del cinema, ma anche giovani diplomati con formazione tecnologica ITS. Le risorse da assumere sono 37 e distribuite nelle sedi di Torino, Milano, Genova e Roma.

Come candidarsi

Le persone interessate a queste assunzioni devono visitare, sul sito Consoft Sistemi, la pagina Lavora con noi (Career). Da questa pagina cercare l’offerta di lavoro di proprio interesse, compilare il modulo e inviare il curriculum come allegato.

