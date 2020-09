Per nuove assunzioni nel settore sociale nota residenza per gli anziani cerca personale. Infatti, Villa Serena di Valdagno, in provincia di Vicenza, cerca 5 infermieri. Ecco come candidarsi.

Assunzioni Villa Serena Valdagno: requisiti

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 5 posti di infermiere, categoria C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali. Se interessati a partecipare a queste assunzioni, i requisiti che i candidati devono possedere, sono quelli generali per l’accesso all’impiego presso una pubblica amministrazione e quelli specifici, ovvero:

a)laurea in infermieristica o titolo equipollente;

b)iscrizione all’albo professionale.

Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato e le risorse assegnate al “Centro servizi sociali Villa Serena” di Valdagno. L’orario di lavoro si svolgerà secondo una turnistica diurna e notturna sia feriale che festiva. Inoltre, il personale dovrà accettare la reperibilità notturna.

Assunzioni Villa Serena: domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione redatte secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate, entro le ore 12 del 24 settembre 2020, mediante una delle seguenti modalità:

a)direttamente all’Ufficio segreteria dell’Ente;

b)per raccomandata con ricevuta avviso di ritorno;

c)posta elettronica certificata PEC info@pec.cssvillaserena.it. In questo caso la domanda dovrà essere inviata in formato PDF esclusivamente da un indirizzo di posta certificata.

Inoltre alla domanda vanno allegati:

a)fotocopia di un documento di identità valido;

b)copia di un titolo di studio e iscrizione all’albo dei professionisti;

c)ricevuta del versamento della tassa di concorso pari a 10,33 euro.

Prove d’esame

Tutti i candidati che hanno presentato domanda di iscrizione al concorso sono ammessi alle selezioni e dovranno affrontare due prove d’esame: scritta/teorico pratica e orale.

Il calendario delle suddette prove è così stabilito:

1)scritta/teorico pratica: mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 9:30;

2)orale: giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9:00.

La sede delle prove sarà la sala riunioni situata al 1° piano dell’Edificio Sacro Cuore in via Galliano n. 10 a Valdagno.

Tale comunicazione, pubblicata già nel bando di concorso, ha valore di notifica a tutti i candidati.

Però, nel caso in cui le domande pervenute all’Ente siano elevate, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. Le nuove date della preselezione e delle prove d’esame saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet www.cssvillaserena.it.

Infine, per ulteriori informazioni su queste assunzioni, si rimanda alla lettura del bando integrale.

