Assunzioni nella provincia di Mantova: 62 nuove risorse entro il 2020

In arrivo nella provincia di Mantova nuove assunzioni entro il 2020. 62 sarebbero i posti da coprire negli uffici comunali e nei Centri per l’impiego. A tempo determinato e indeterminato i contratti per i nuovi impiegati. Ecco le informazioni per sapere quali assunzioni saranno effettuate nella provincia.

Provincia di Mantova: 62 nuove assunzioni

Secondo la provincia, saranno assunti 62 risorse nel prossimo triennio. Infatti, sono previste procedure di mobilità e di nuovi bandi di concorso per assumere varie figure a tempo indeterminato e determinato. Questi concorsi saranno banditi per sostituire i dipendenti che andranno a pensione e quindi, garantire il turnover.

Assunzioni nei CPI

44 risorse saranno inserite nei centri per l’impiego provinciali di cui:

31 a tempo indeterminato,

13 a tempo determinato.

Queste assunzioni saranno bandite direttamente dalla Regione Lombardia attraverso concorsi pubblici.

Invece, altri 11 lavoratori saranno assunti a tempo indeterminato e inseriti negli uffici della Provincia tramite concorsi provinciali.

Infine, 7 risorse saranno inserite nell’organico tramite mobilità tra gli enti pubblici.

Le figure richieste

Vediamo nel dettaglio i profili richiesti e i posti disponibili:

n. 1 dirigente per settore ambiente;

n. 3 istruttori direttivi amministrativi per settore edilizia scolastica, contabilità, progettazione stradali;

n. 4 istruttori direttivi tecnici per settore edilizia, acqua, suolo e protezione civile, energia, inquinamento e rifiuti;

n. 1 istruttore amministrativo per settore programmazione opere pubbliche;

n. 2 istruttori tecnici per settore gestione e manutenzione strade;

n. 44 operatori CPI.

I posti e i profili che saranno occupati mediante procedura di mobilità sono:

n. 2 istruttori direttivi amministrativi per settore turismo e cultura;

n. 2 istruttori tecnici per settore vigilanza ittico venatoria;

n. 2 istruttori tecnici direttivi per settore protezione civile;

n. 1 istruttore tecnico per settore protezione civile.

Bandi e domande

Infine, per partecipare al concorso, bisogna attendere la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dove saranno indicate le modalità e i tempi di svolgimento della selezione.

