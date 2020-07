Nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri con la pubblicazione di un bando di concorso, per titoli ed esami, rivolto a laureati. La selezione serve a reclutare 11 Tenenti in servizio permanente da inserire nel Corpo forestale. Vediamo quali sono le informazioni principali per partecipare a queste assunzioni.

Assunzioni 11 Tenenti nel Corpo forestale della Stato: posti disponibili e requisiti

Come abbiamo detto in apertura, l’arma dei Carabinieri ha indetto assunzioni per il reclutamento di 11 Tenenti in servizio permanente da inserire nel ruolo del Corpo forestale. Le risorse saranno così ripartite:

√nove posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti specifici indicati successivamente;

√due posti per i dipendenti nel ruolo di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, con qualifica non inferiore a Eccellente acquisita negli ultimi due anni.

Oltre a questo, i candidati interessati a queste assunzioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)età non superiore a:

√40 anni, per i dipendenti in ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;

√34 anni, se Ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento.

√50 anni, se militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori dell’Arma stessa;

√32 anni, se non appartenenti alle suddette categorie;

b)laurea magistrale in ambito ambientale, paesaggistico, del territorio, come indicato nel bando;

c)non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);

d)requisiti generici da possedere per le assunzioni nella pubblica amministrazione.

In aggiunta a questi, ulteriori requisiti sono indicati nel bando di concorso.

Domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata in modalità telematica seguendo la procedura indicata sul sito www.carabinieri.it, sezione Concorsi, pagina Concorsi pubblici e inviata entro il 20 luglio 2020. Al modulo di domanda, i candidati possono accedere attraverso:

1)credenziali SPID;

2)idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) e relativo PIN.

Inoltre, i candidati dovranno indicare due indirizzi email, tra cui un indirizzo di posta elettronica certificata PEC e inviare una fototessera in PDF.

Tutte le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda sono riportate nel bando che allegato a fine articolo.

Prove d’esame

Concludiamo le informazioni su queste assunzioni, indicando le tipologie di prove d’esame che i candidati dovranno affrontare:

1)eventuale prova preselettiva;

2)una prova scritta;

3)valutazione dei titoli di merito;

4) prove di efficienza fisica;

5) accertamenti psico-fisici

6) accertamenti attitudinali;

7) prova orale;

8) prova facoltativa di lingua straniera.

In ogni modo per le informazioni dettagliate su queste assunzioni, si rimanda alla lettura del bando pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 19 giugno 2020. Ulteriori informazioni su questo concorso sono reperibili anche sul sito dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it.

