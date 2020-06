Nuove assunzioni in PAM grazie all’apertura di nuovi supermercati per un totale di 3mila posti di lavoro. Infatti, il Gruppo PAM, nota catena di supermercati aprirà in Campania 100 nuovi punti vendita entro il 2021. Vediamo i profili richiesti e come candidarsi.

Assunzioni PAM: posizioni aperte

Grazie ad un accordo commerciale con RetailPro spa, il Gruppo PAM aprirà in Campania 100 nuovi negozi con lo scopo di iniziare ad inserire punti vendita anche nel Sud Italia. Di conseguenza, saranno numerose le assunzioni per la creazione di nuovi posti di lavoro entro il 2021.

Come abbiamo detto, 100 saranno in totale i punti vendita che saranno gestiti da un unico centro di distribuzione che verrà creato nella zona industriale di Aversa Nord. Le nuove assunzioni riguarderanno soprattutto: addetti alle vendite, cassieri, magazzinieri, responsabili negozi, amministrativi, addetti alla logistica.

Come candidarsi

Anche se non sono ancora attive le offerte per queste assunzioni, è però possibile per gli interessati visitare la pagina Lavora con noi del Gruppo, raggiungibile all’indirizzo www.gruppopam.it/careers, e inviare in modalità spontanea il proprio curriculum oppure, se in possesso dei requisiti, cliccare sulle altre offerta di lavoro e inviare la propria candidatura.

