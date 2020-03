Assunzioni per 105 diplomati, ecco il bando di concorso

Nuove assunzioni in Veneto. Infatti. L’Azienda Zero ha pubblicato un bando di concorso per reclutare diplomati da inserire nelle aziende socio sanitarie della Regione. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di Assistente amministrativo, categoria C.

Assunzioni 105 Assistenti amministrativi: requisiti e posti disponibili

I candidati che vogliono partecipare al concorso per le assunzioni presso l’Azienda Zero, alla data di scadenza del bando, devono possedere i requisiti che così riassunti:

a)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

c)idoneità alla mansione del profilo professionale richiesto;

d)età non inferiore a 18 anni;

e)diploma di scuola secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità;

f)non essere stati licenziati, dispensati, dichiarati decaduti da un impiego pubblico.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla selezione.

Il concorso sarà gestito da Azienda Zero, ma i posti, in totale 105, saranno distribuiti in questo modo:

2 posti in Azienda ULSS 1 Dolomiti;

4 posti in Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

10 posti in Azienda ULSS 3 Serenissima;

11 posti in Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;

2 posti in Azienda ULSS 5 Polesana;

4 posti in Azienda ULSS 6 Euganea;

12 posti in Azienda ULSS 7 Pedemontana;

8 posti in Azienda ULSS 8 Berica;

25 posti in A.O. Universitaria Integrata di Verona;

2 posti in I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto;

16 posti in Azienda Zero;

8 posti in Azienda Ospedale – Università Padova;

1 posto in Azienda ULSS 9 Scaligera.

Sui posti messi a concorso operano alcune riserve secondo la vigente normativa. Inoltre, i candidati dovranno scegliere, al momento della compilazione della domanda, una sola sede per la quale concorrere.

Assunzioni Azienda Zero: domanda di partecipazione

Per le assunzioni di 105 assistenti amministrativi, la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata, entro il 26 marzo 2020, esclusivamente tramite procedura telematica collegandosi al sito aziendazero.iscrizioneconcorsi.it e registrandosi al modulo.

Per la presentazione della domanda, si rimanda alle istruzioni dettagliate contenute nel bando di concorso. Alla domanda, infine, tra i documenti da allegare in formato PDF abbiamo: la ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a 15 euro e la dichiarazione ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio e servizio conseguiti all’estero.

Preselezione e prove d’esame

Nel caso in cui il numero di domande pervenute sia elevato, l’Amministrazione procederà a una prova preselettiva alla quale parteciperanno tutti i candidati che hanno inviato domanda. La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento saranno pubblicati sul sito dell’Azienda e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

I candidati che avranno superato la prova preselettiva, e in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per affrontare le prove successive che sono tre: scritta, pratica e orale.

L’elenco degli ammessi e degli esclusi, i diari delle prove di concorso, la sede e la data di svolgimento saranno pubblicati sul sito dell’Azienda alla pagina Concorsi e avvisi.

Per ogni altro dettaglio sulle modalità di partecipazione al concorso, si rimanda alla lettura del bando.

