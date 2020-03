Assunzioni per 500 posti con licenza media: ecco il bando di concorso

Il MIBACT, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 21 febbraio 2020, Serie speciale “Concorsi ed esami”, un avviso di avviamento per 500 assunzioni. L’avviso è riservato agli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego di cui all’art. 16 della legge n.56/1987. Le risorse, infine, saranno assunte con un contratto a tempo pieno e indeterminato, nella seconda area funzionale, con fascia retributiva F1 e nel profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.

Assunzioni nel MIBACT per 500 Operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza: ecco i posti disponibili

I posti da ricoprire con le 500 assunzioni per Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza nelle sedi territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono così riassunti:

Abruzzo, totale 21: Pescara: 6 Teramo: 2 L’Aquila: 11 Chieti: 2

Basilicata, totale 11: Matera: 5 Potenza: 6

Calabria, totale 24: Catanzaro; 1 Cosenza: 7 Reggio Calabria: 16

Campania, totale 71: Caserta: 4 Napoli: 48 Salerno: 19

Emilia Romagna, totale 39: Bologna: 19 Modena: 9 Parma: 8 Ravenna: 2 Rimini: 1

Friuli-Venezia Giulia, totale 10: Trieste: 10

Lazio, totale 97: Frosinone: 2 Rieti: 3 Roma: 92

Liguria, totale 18: Genova: 17 Imperia: 1

Lombardia, totale 41: Brescia: 8 Como: 1 Cremona: 1 Mantova: 2 Milano: 27 Pavia: 1 Varese: 1

Marche, totale 7: Fermo: 1 Macerata: 1 Pesaro-Urbino: 5

Molise, totale 10: Campobasso: 8 Isernia 2

Piemonte, totale 20: Biella: 1 Cuneo: 2 Torino: 14 Verbania: 2 Vercelli: 1

Puglia, totale 24: Bari: 18 Taranto: 6

Sardegna, totale 14: Cagliari: 12 Oristano: 2

Toscana, totale 49: Arezzo: 1 Firenze: 43 Lucca: 2 Pisa: 1 Siena: 2

Trentino-Alto Adige, totale 3: Bolzano: 1 Trento: 2

Umbria, totale 12: Perugia: 12

Veneto, totale 29: Belluno: 2 Treviso: 1 Venezia: 24 Verona: 2.



Così come indicato nell’art. 6, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari delle Forze armate. I candidati, in questo caso, devono consegnare ai CPI apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.

Requisiti per le assunzioni tramite avviamento liste dei CPI

Per partecipare a queste assunzioni tramite procedura di avviamento, gli iscritti nelle liste dei CPI di cui all’art.16 legge n.56/1987, devono possedere i seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana ovvero di un altro Stato membro dell’Unione europea;

b)età non inferiore ai 18 anni;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero scuola media inferiore;

d)idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce; per i soggetti con disabilità, idoneità allo svolgimento nelle mansioni;

e)godimento dei diritti civili e politici;

f)non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

g)non essere stati licenziati, destituiti, dispensati oppure dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

h)non aver riportato condanne penali che comporta un impedimento dai pubblici uffici;

i)posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per gli iscritti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985.

Formazione della graduatoria

Come indicato nell’art. 3 del bando, gli interessati a queste assunzioni non devono inviare domanda di partecipazione al Ministero per i beni e le attività culturali. Infatti, come detto precedentemente, l’avviamento alla selezione avviene a cura dei CPI di competenza territoriale, nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.

Infatti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U, ovvero entro il 22 marzo 2020, i Segretariati regionali del MIBACT inoltrano ai CPI competenti, la richiesta di avviamento a selezione di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. Quindi, i centri per l’impiego, entro 10 giorni dalla richiesta, salvo motivato impedimento, avviano le procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto.

In seguito, ricevute le domande dai candidati iscritti nelle liste, i centri per l’impiego, entro 45 giorni provvedono alla pubblicazione delle stesse. Infine, i CPI trasmettono ai Segretariati regionali del Ministero gli elenchi dei nominativi dei candidati avviati a selezione, secondo l’ordine di graduatoria.

Selezione, prova di idoneità e assunzione

I Segretariati regionali entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie convocano i candidati per sottoporre alle prove di idoneità, consistente in un colloquio. La selezione serve ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.

Infine, le assunzioni avverranno con l’accettazione da parte degli interessati del contratto di lavoro, dell’assegnazione della sede indicata dall’Amministrazione competente e con l’avvenuta presa di servizio.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 21/03/2020.

