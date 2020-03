Nuove assunzioni per l’estate 2020. Infatti, il noto parco dei divertimenti acquatico toscano Acqua Village cerca personale. I profili richiesti sono: addetti alla ristorazione e bar, reception e segreteria informazioni, cassieri, ricevimento e personale di pulizie. Inoltre, si cerca personale anche come: assistenti bagnati e di stabilimento, commessi per i negozi presenti nel parco.

Assunzioni Acqua Village estate 2020: profili richiesti e requisiti

Le offerte di lavoro riguardano 150 assunzioni da inserire nei due parchi divertimento Acqua Village di Cecina e Follonica. Infatti, grazie a diverse ristrutturazioni e a nuove attrazioni entrambi i parchi acquatici cercano personale. I profili richiesti sono:

addetti per: ristorazione/bar, reception/segreteria informazioni, alla cassa, ricevimento/ingresso, pulizie;

assistenti: bagnati, di stabilimento;

commessi bazar.

I candidati ideali devono avere i seguenti requisiti:

a)preferibilmente esperienza nelle mansioni da svolgere;

b)disponibilità a lavorare durante tutta la stagione estiva, compresi i festivi, e per turni;

c)residenza o possibilità di alloggio nelle zone di Grosseto e Livorno;

d)ottima conoscenza della lingua inglese;

e)buona conoscenza di una seconda lingua straniera;

f)conoscenze informatiche;

g)buone capacità organizzative;

h)predisposizione ai rapporti con il pubblico e al lavoro in team.

Inoltre, per alcune assunzioni è richiesta la capacità di utilizzare il registratore di cassa, il possesso del brevetto di assistente bagnanti ed esperienza di vendita.

Le risorse, infine, saranno assunte con contratto a tempo determinato per la sola stagione estiva, con orario a tempo pieno a part-time.

Per candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni devono visitare la pagina Lavora con noi sul sito di Acqua Village e registrare nell’apposito form il curriculum vitae. Le selezioni prevedono colloqui individuali e un periodo di formazione per preparare i nuovi assunti alle mansioni che andranno a svolgere.

Leggi anche: Via i segni dell’estate dalle tue piante: ecco cosa fare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube