Assunzioni per amministrativi: ecco i bandi e requisiti

Pubblichiamo in questa sede due bandi di concorso per assunzioni di collaboratori amministrativi area economico/finanziaria e giuridica da assegnare alle varie aziende del Servizio sanitario regionale della Liguria. Si fa presente che al termine delle procedure concorsuali le graduatorie formate, per ogni singolo concorso, saranno gestite da Alisa per le Aziende, gli Enti ed Istituti del SSR della Regione Liguria. Vediamo come partecipare a queste assunzioni.

Assunzioni per collaboratori amministrativi Alisa Liguria: requisiti e domanda di partecipazione

I concorsi riguardano le assunzioni di 55 risorse da impiegare a tempo indeterminato nei seguenti profili professionali:

a)30 posti di Collaboratori amministrativi con competenze giuridiche. Scarica il bando in pdf;

b)25 posti Collaboratori amministrativi con competenze economico/finanziario. Scarica il bando in pdf.

Entrambi i bandi di concorso, per titoli ed esami, sono pubblicati dall’Alisa, Azienda ligure sanitaria di Genova.

Gli interessati a queste assunzioni, per partecipare devono possedere dei requisiti generici, comuni per tutti i concorsi nella pubblica amministrazione, e specifici per il profilo messo a concorso. In questo caso, il requisito specifico che i candidati devono possedere è

√laurea in Giurisprudenza, in Scienze Politiche o in Economia e Commercio e/o titoli equipollenti.

Inoltre, i candidati per partecipare a queste assunzioni devono inviare la domanda di partecipazione, esclusivamente in modalità telematica, seguendo queste indicazioni:

a)30 posti Collaboratore amministrativo con competenze giuridiche: compilare la domanda presente nel sito https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it;

b)25 posti Collaboratore amministrativo con competenze economico/finanziario: compilare la domanda presente nel sito https://concorsi-giurisdizionalistico.

Entrambi i concorsi scadono alle ore 12 del 24 maggio 2020.

Per le informazioni dettagliate sulla compilazione delle domande e sui documenti da allegare, si rimanda alla lettura dei bandi di concorso.

Prove d’esame e ulteriori informazioni

Infine, le prove di esame cui la Commissione sottoporrà gli aspiranti sono una prova scritta e orale, ma per accelerare le procedure concorsuali potrebbe far precedere una preselezione sugli argomenti inerenti il profilo professionale messo a concorso, così come indicato dai bandi.

In questo caso, tutte le comunicazioni sui diari delle prove e sulle graduatorie inerenti queste assunzioni, saranno pubblicate sul sito internet dell’Ente (ww.alisa.liguria.it) nella sezione Concorsi.

