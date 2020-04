Assunzioni per diplomati: ecco dove e come candidarsi

Assunzioni in Piemonte nel settore sanitario. Infatti, le Aziende sanitarie locali della regione sono alla ricerca di personale da inserire nel ruolo di Assistente amministrativo, categoria C. Le risorse saranno assunte con un contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono le modalità per partecipare a queste assunzioni.

Assunzioni di 26 Assistenti amministrativi ASL NO: posti disponibili

Le assunzioni per 26 assistenti amministrativi saranno effettuate tramite un concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma congiunta con l’ASL Novara come azienda capofila. Infatti, le risorse saranno distribuite presso le altre aziende sanitarie locali della Regione Piemonte. Nello specifico i posti saranno distribuiti nel seguente modo:

a)sei posti presso l’ASL Biella;

b)sei posti presso l’ASL Novara;

c)due posti presso l’ASL Vercelli;

d)due posti presso l’ASL VCO Omegna;

e)dieci posti presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara.

Sui suddetti posti saranno applicate le riserve così come indicato nel bando.

Inoltre, i candidati dovranno scegliere, pena esclusione dalla procedura concorsuale, una sola sede.

La graduatorie finale, invece, sarà unica e utilizzata da tutte le Aziende sanitarie, secondo le modalità indicate nel bando.

Assunzioni ASL NO: requisiti

Possono partecipare alle assunzioni per assistenti amministrativi i candidati in possesso dei requisiti che abbiamo così riassunto:

a)cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

b)godimento dei diritti civili e politici; pertanto, non saranno ammessi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo;

c)conoscenza della lingua italiana, per i candidati non italiani;

d)idoneità fisica alla mansione, che sarà verificata prima dell’assunzione di servizio;

e)diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero diploma di maturità.

Inoltre, non possono accedere alla selezione coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Presentazione della domanda: scadenza del bando

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 27 aprile 2020. Ogni altra modalità di invio non verrà presa in considerazione e pregiudicherà l’iscrizione al concorso.

I candidati, inoltre, dovranno versare un contributo pari a 10 euro come tassa di concorso, la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

La procedura di registrazione e le modalità di compilazione della domanda, sono descritte dettagliatamente nel bando di concorso.

Ammissione al concorso, preselezione e prove d’esame

L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi alle selezioni per l’assunzione di assistenti amministrativi presso le Aziende sanitarie locali della Regione Piemonte, sarà pubblicato sul sito delle stesse. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati.

Nel caso in cui le domande pervenute siano superiori a 1000, sarà svolta una prova preselettiva, basata sulla risoluzione di quesiti a risposta multipla. L’esito della prova sarà pubblicato sul sito delle Aziende nella sezione dedicata ai concorsi.

In seguito, i candidati risultati idonei alla prova dovranno affrontare tre prove d’esame: scritta, pratica e orale. Le materie di studio oggetto delle prove sono elencate nel bando di concorso.

Ogni singola prova si ritiene superata solo il candidato ottiene un punteggio almeno di 21/30 per quella scritta e 14/30 per la pratica e l’orale. Anche in questo caso, l’elenco dei candidati ammessi a ogni singola prova sarà pubblicata sul sito delle Aziende sanitarie locali piemontese. Tale comunicazione avrà valore notifica ad effetti di legge.

Per tutte le altre informazioni su queste assunzioni, si rimanda alla lettura del bando di concorso.

