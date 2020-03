Altre assunzioni nelle aziende socio sanitarie per far fronte all’aumento dei ricoveri a causa dell’emergenza coronavirus. Le risorse saranno inserite non solo negli ospedali, ma anche nelle residenze per gli anziani (case di riposo). Nei giorni scorsi abbiamo la notizia delle assunzioni nelle ASL toscane (in totale 600 posti) e della pubblicazione del nuovo decreto-legge n.14/2020 che prevede assunzioni straordinarie del personale sanitario.

Assunzioni di 350 infermieri e operatori socio sanitari: posti disponibili e requisiti

Attualmente, Umana S.p.A., agenzia per il lavoro, seleziona, per assunzioni straordinarie, personale sanitario da inserire negli ospedali e nelle case di riposo del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In totale i posti disponibili sono 350. Le offerte sono rivolte, soprattutto, a infermieri e operatori socio sanitari e le risorse saranno distribuite nel seguente modo:

50 infermieri da inserire negli ospedali della Lombardia: laurea in infermieristica con iscrizione all’Albo, preferibile master in area critica o in infermieristica terapia intensiva, esperienza in area critica terapia intensiva e rianimazione, disponibilità immediata, tempo pieno su tre turni, contratto di somministrazione a termine;

100 infermieri per strutture residenziali per anziani nelle province di Brescia, Mantova, Padova, Venezia, Vicenza, Torino: laurea in infermieristica + iscrizione all’Albo, domicilio nella zona oppure possibilità di trasferimento immediato, richiesto brevetto BLS-D, esperienza presso strutture cliniche, riabilitative e/o di alto livello assistenziale, lavoro a tempo pieno su 3 turni, contratto di somministrazione a tempo determinato, con possibilità di assunzione da parte dell’Azienda utilizzatrice;

50 operatori socio sanitari (OSS) presso gli ospedali della Lombardia: qualifica professionale OSS rilasciata da un ente formativo autorizzato dalla Regione oppure titolo di studio rilasciato da un istituto professionale, esperienza in terapia intensiva o sub intensiva, domicilio nella zona o possibilità do trasferimento immediato, lavoro a tempo pieno su tre turni, contratto a tempo determinato;

150 OSS presso strutture residenziali per anziani nelle province di Belluno, Brescia, Mantova, Modena, Novara, Padova, Ravenna, Torino, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza: qualifica professionale OSS rilasciata da enti di formazione accreditati con la Regione oppure titolo di studio rilasciato da istituti professionali di stato, esperienza in strutture per utenti geriatrici con alti standard assistenziali e alberghieri, domicilio nella zona oppure trasferimento immediato, lavoro a tempo pieno su tre turni, contratto di somministrazione a termine con possibilità di assunzione da parte dell’Azienda.



Come candidarsi

Quindi, per candidarsi a queste assunzioni gli interessati possono visionare le offerte sul sito di Umana S.p.A. alla sezione Per le persone nella pagina Ricerca offerte di lavoro, registrarsi e inviare il proprio curriculum tramite il form. È possibile anche inviare il curriculum vitae tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica sanita@umana.it inserendo nell’oggetto la posizione per la quale ci si vuole candidare.

