Assunzioni per postini 2020: ecco i requisiti, le sedi e come candidarsi

Per nuove assunzioni Poste Italiane cerca postini su tutto il territorio italiano. Le risorse saranno assunte con contratti a tempo determinato; mentre l’inserimento è previsto a partire da aprile in base alle esigenze aziendali. Le selezioni riguardano, laureati e diplomati, anche senza esperienza. Infine, segnaliamo che queste selezioni fanno parte del piano assunzioni del gruppo Poste Italiane 2015-2020, che prevede la creazione di 8mila posti di lavoro, di cui la metà destinati a giovani.

Assunzioni Postini 2020: requisiti

I requisiti necessari per candidarsi come postini in Poste Italiane sono:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Se la votazione viene omessa la richiesta di candidatura non verrà presa in considerazione. Al momento della prima convocazione sarà necessario presentare idonea documentazione che attesti il titolo di studio e il voto conseguito;

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante;

per la sola provincia di Bolzano, è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Le assunzioni di postini prevedono l’inserimento con un contratto a tempo determinato, stagionale, di solito per un periodo di 3 o 4 mesi, che dovrebbero avvenire da aprile a luglio 2020. Le mansioni, invece, riguardano il recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ecc.) nell’area di propria competenza.

Sedi di lavoro

Le sedi in cui Poste Italiane fa richiesta di portalettere sono:

Piemonte: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola.

Liguria: Imperia, Savona, Genova, La Spezia.

Trentino Alto Adige: Bolzano, Trento.

Friuli Venezia Giulia: Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone.

Veneto: Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo

Lombardia: Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Monza Brianza.

Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Marche: Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.

Toscana: Massa-Carrara, Lucca, Pistoia, Firenze, Livorno, Pisa, Arezzo, Siena, Prato, Grosseto.

Umbria: Perugia, Terni.

Lazio: Viterbo, Rieti, Roma, Latina, Frosinone.

Abruzzo: L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti.

Sardegna: Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias.

Campania: Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno.

Calabria: Cosenza, Catanzaro, Reggio di Calabria, Crotone, Vibo Valentia.

Molise: Campobasso, Isernia.

Puglia: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Lecce.

Basilicata: Potenza, Matera.

Sicilia: Trapani, Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania, Ragusa, Siracusa.

Valle d’Aosta: Aosta.

Il candidato deve sceglie una solo area territoriale di preferenza, ma l’assegnazione della sede sarà individuata in base alle esigenze aziendali.

Come candidarsi

Per candidarsi a queste selezioni di postini, bisogna collegarsi alla pagina Poste Italiane Lavora con noi e registrarsi. Nel caso in cui, il curriculum sarà ritenuto idoneo, il candidato verrà contattato dal responsabile delle Risorse umane territoriali di Poste Italiane che darà avvio alla selezione che potrà avvenire secondo due modalità:

convocazione presso una sede dell’Azienda, per la somministrazione di un test di ragionamento logico; mail all’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS “info.internet-test@giuntios.it” incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di ragionamento logico. Nella mail sarà indicato un indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Controllare periodicamente le mail compreso la casella Spam.

In seguito, i candidati che avranno superato il test di ragionamento logico, saranno contattati dal personale di Poste Italiane per la seconda fase della selezione, che prevede:

un test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida di un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta;

un test via mail, invece, verrà convocato presso una sede dell’Azienda, e prima del colloquio, farà una verifica del test svolto da casa, in seguito, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida di un motomezzo 125 cc a pieno carico.

Per essere assunti, è obbligatorio, aver superato la prova moto.

Inoltre, ricordiamo che, alla convocazione presso la sede di Poste Italiane, deve essere presentato, obbligatoriamente, il titolo di studio con la valutazione conseguita.

Infine, l’azienda informa che eventuali chiarimenti o informazioni sulla selezione non dovranno essere inviati alla Società Giunti OS, ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

