L’art. 31 del Decreto Agosto prevede nuove assunzioni nella sanità pubblica. Infatti, con questo articolo il Governo autorizza Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici, diversi profili professionali. I posti di lavoro da coprire sono 24 e interesseranno: profili dirigenziali e non dirigenziali, ma anche di alto livello come presidente e direttore generale dell’Agenas stesso. Questi ultimi due profili saranno nominati entro il 15 settembre 2020, ossia entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa sapere su queste assunzioni.

Assunzioni Agenas: 24 posti di lavoro, vari profili professionali

Il Decreto Agosto (DL 104/2020) ha autorizzato nuove assunzioni in ambito sanitario presso Agenas.

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è un ente pubblico non economico che svolge funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo attraverso attività di ricerca, monitoraggio, valutazione, formazione. Nato nel 1993, ha sede a Roma, e sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute, tra i servizi di Agenas abbiamo per esempio:

a)l’erogazione dei corsi per l’Educazione continua in medicina (ECM);

b)il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

c)l’organizzazione in reti dei servizi ospedalieri e territoriali.

Di conseguenza, al fine di garantire i compiti di supporto tecnico operativo alle regioni per fronteggiare soprattutto l’attuale emergenza da Covid-19, l’Agenzia assumerà, tramite concorsi, 24 risorse con diverse qualifiche professionali.

Nel dettaglio, i posti saranno suddivisi nel seguente modo:

sedici posti, da inquadrare come personale non dirigenziale, categoria D, di cui: un statistico, due ingegneri gestionali, tre ingegneri ambientali, tre ingegneri chimici, tre ingegneri informatici, quattro infermieri;

otto posti, da inquadrare com personale dirigenziale, di cui: sei dirigenti medici, un dirigente statistico (ex Area III di contrattazione), un dirigente ingegnere gestionale.

Domande e bandi di concorso

Per poter partecipare a queste assunzioni, bisogna attendere la pubblicazione dei bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi ed esami e, in seguito, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di concorso sul sito istituzionale dell’Agenas raggiungibile all’indirizzo web: www.agenas.gov.it.

