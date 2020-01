Opportunità di lavoro in Autostrade per l’Italia che entro il 2023 effettuerà nuove assunzioni. Infatti, secondo quanto previsto del piano industriale dell’Azienda, saranno circa 1000 i nuovi posti creati e le risorse reclutate. Vediamo come inviare la propria candidatura per questa offerta occupazionale.

Assunzioni Autostrade per l’Italia: Piano Strategico 2020-2023

Autostrade per l’Italia, attraverso un piano di assunzioni, ha approvato l’inserimento nell’organico di circa 1000 risorse professionali. Infatti, inserito nel più ampio Piano Strategico 2020-2023, l’Azienda ha previsto importanti investimenti organizzativi sia della rete autostradale sia all’incremento dell’organico. Pertanto, nei prossimi tre anni, si prevedono nuovi interventi manutentivi come per esempio:

ammodernamento della rete autostradale;

attività di ricerca e sviluppo all’insegna della mobilità sostenibile;

sicurezza su strade, cantieri e luoghi di lavoro in collaborazione con la polizia stradale.

Non meno importanti, saranno le assunzioni previste, alcune già effettuate lo scorso anno, altre come detto da incrementare. I profili professionali ricercati sono:

ingegneri,

tecnici,

operai,

addetti autostradali,

esattori.

Le risorse impiegate seguiranno uno specifico percorso formativo per valorizzare le proprie competenze.

Come candidarsi

Per partecipare alle offerte di lavoro, gli interessati devono visitare il sito Autostrade per l’Italia e cliccare su Carriere. In questa pagina si possono conoscere le aree professionali, il processo di selezione, le posizioni aperte dove è possibile scegliere l’offerta di lavoro più congeniale e inviare così la candidatura, previa registrazione. Nel caso in cui, le offerte proposte non sia di proprio interesse, è possibile, comunque, inviare il curriculum come autocandidatura cliccando su Invia il CV.

