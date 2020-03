Assunzioni: società leader nel settore della sicurezza seleziona personale

“Guardiamo al futuro con ottimismo. Prepariamoci a ripartire più forti e numerosi di prima!”. Questo è quanto affermato da Andrea Ballandi, amministratore delegato del Gruppo Eurocert. Il Gruppo, infatti, ha deciso di trasformare l’emergenza sanitaria coronavirus in opportunità di lavoro cominciando una campagna di assunzioni per selezionare nuovo personale.

Assunzioni Eurocert, Ballandi: “Anziché piangersi addosso e rimanere fermi ad aspettare, abbiamo deciso di guardare al futuro con ottimismo”

Come ha dichiarato Andrea Ballandi in un comunicato stampa, il Gruppo Eurocert “ha avviato una campagna di assunzioni straordinaria […] per cui sarà fondamentale aver selezionato e messo in linea nuovi collaboratori quando potremo finalmente ricominciare”.

Quindi, Eurocert, società con sede nella provincia di Bologna, che si occupa della sicurezza di aziende e condomini, è alla ricerca di 50 nuovi collaboratori, soprattutto agenti commerciali e tecnici specializzati, da inserire nelle sedi di tutto il territorio nazionale.

Come candidarsi

Gli interessati a queste assunzioni possono consultare le offerte nella pagina Linkedin dell’Azienda. Superate le selezioni, i candidati parteciperanno ad un corso di formazione in modalità e-learning per conoscere l’Azienda e il lavoro sul campo.

