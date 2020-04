Assurda storia: portano la figlia leucemica in visita e vengono multati

Questa è una storia un po’ assurda dal lato umano, ma che sul piano legale ci può stare. Questa è una storia che coinvolge una famiglia di Grosseto, composta da marito e moglie con due figli, Lorenzo di 11 anni e Milena di 8 anni, vediamo cosa è successo.

Portano la figlia per un controllo e vengono multati

Stiamo parlando di una famiglia di Grosseto composta da 4 persone, marito e moglie con un maschietto di 11 anni e una femminuccia Milena di 8 anni. Milena ha subito il trapianto di midollo osseo, e quando va a fare le visite di controllo vuole solo la mamma con se.

Milena non è una bambina, è una leonessa, giorno dopo giorno lotta contro questa brutta malattia, la leucemia, e quando va a fare le visite di controllo a Pisa da Grosseto, sono ben 160 chilometri, vuole solo la mamma, con lei accanto si sente più forte e tranquilla.

La mamma ha la patente, l’ha presa da poco e non ha mai fatto tratti lunghi e autostradali ed è per questo che alla visita di controllo ci sia andata accompagnata dal marito e dall’altro figlio, che a soli 11 anni non era in grado di rimanere a casa da solo quasi per una giornata intera.

Milena ha subito il trapianto di midollo a dicembre all’Ospedale Santa Chiara di Pisa e per questo deve andare li per le visite di controllo. All’andata è andato tutto ok, però al ritorno sono stati fermati dagli agenti della Polizia. Erano seduti marito e moglie davanti e i due ragazzi dietro.

Alla domanda della Polizia perché erano in quattro in auto; la spiegazione è stata che la mamma, essendo neopatentata e non ancora pratica alla guida in determinate situazioni, ha preferito farsi accompagnare dal marito. Sono stati presentati i relativi documenti della visita fatta con il risultato del tampone, i poliziotti non hanno voluto sentire ragioni e hanno elevato il verbale di euro 553,33.

La parte umana direbbe, questa famiglia vive tutta nella stessa casa ormai da mesi, a chi avrebbero messo in pericolo? Il capo famiglia è in cassa integrazione e la moglie non lavora, e non sa come pagherà questo verbale e su Facebook si è sfogato dicendo che questo è fascismo, il viaggio non è stato un capriccio, ma una necessità. I coniugi tornati a casa hanno messo la questione in mano ad un avvocato che proverà a fare ricorso.

La cosa importante di questa storia è che anche l’ultima visita ha dato notizie buone e un ulteriore miglioramento della ragazza.

