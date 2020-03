Asteroide grande quanto l’Everest sfiorerà la terra: ecco cosa accadrà

Un enorme asteroide passerà vicino la Terra il prossimo mese. E’ stata la Nasa a confermarlo con un comunicato nei giorni scorsi. Questa enorme massa chiamata 52768 (OR2 1998), dovrebbe avere un diametro di 1,8-4,1 chilometri. I primi dati ipotizzano che esso potrebbe avere la stessa grandezza della metà del monte Everest. L’asteroide passerà vicino al nostro pianeta il 29 aprile alle 09:56 GMT. La distanza a cui dovrebbe passare è di appena 3,9 milioni di miglia dal nostro pianeta. Questa distanza che a prima vista potrebbe essere molto lontana invece viene considerata dalla NASA come estremamente ravvicinata.

Un enorme asteroide passerà vicino la Terra il prossimo mese, lo ha rivelato la NASA

Chi dispone di telescopio, potrebbe vedere l’asteroide che passa vicino al nostro pianeta. Fortunatamente le probabilità che l’asteroide possa finire per impattare con il nostro pianeta sono estremamente ridotte. Questo almeno secondo quanto ci raccontano gli esperti. Questo ovviamente non significa che altre rocce spaziali in futuro non possano colpire la Terra. La NASA infatti ha confermato che sono moltissimi gli oggetti che settimanalmente vengono individuati per un totale di quasi 20 mila oggetti all’anno.

Questo elenco comunque non è completo e questo quindi significa che non si possono escludere anche impatti con oggetti non considerati. Ad esempio, secondo la NASA un impatto come quello che si è verificato a Chelyabinsk in Russia, nel 2013, con un asteroide della grandezza di circa 17 metri può avvenire fino ad un paio di volte ogni 100 anni. Secondo la NASA con il passare del tempo diventa sempre più difficile che possano esserci impatti di asteroidi dalle dimensioni maggiori di questo. Tuttavia, un impatto come l’evento di Chelyabinsk potrebbe invece verificarsi in qualsiasi momento. Vedremo dunque cosa avverrà il prossimo 29 aprile quando si verificherà il passaggio ravvicinato di 52768.

