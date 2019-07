Quello dell’amore è uno dei sentimenti più belli in assoluto, ma è anche uno di quelli più difficile da gestire. Quando poi finisce un amore, c’è chi soffre moltissimo e ha difficoltà ad andare avanti e invece chi riesce a metterci subito una pietra sopra e va avanti. Alcuni segni zodiacali soffrono di più queste circostanze, vediamo quali sono.

Elenco dei 6 segni zodiacali che soffrono per amore

1) Toro: fanno molta fatica a lasciarsi dietro le storie finite, vivono nei ricordi non sempre positivi, del passato. A volta, la loro testardaggine, li porta a tentare di recuperare il rapporto passato, ma il risultato è un continuo susseguirsi di delusioni.

2) Cancro

Molto sensibili e hanno bisogno di molto amore, non li sopportano proprio gli allontanamenti, finita una storia, non si arrendono, trovare i motivi, la causa, per loro diventa una fissa. Poi ad un certo punto, ma dopo molto, subentra in loro l’orgoglio, e da questo inizia la fase che li porta a dimenticare.

3) Leone

Molto appassionati e molto potenti, amano mettersi in mostra e urlare al Mondo quale è il loro amore. Quando una storia finisce, colpiti dall’orgoglio, tendono a mascherare il loro dolore che hanno dentro e hanno bisogno di molto tempo per dimenticare.

4) Vergine

È forse il segno che soffre di più, una volta che si sono resi conto di quello che è successo, non si danno pace, cercano le cause fino a quando non le trovano, e se non le trovano sono veri tormenti per loro. Attenzione, nel caso non fosse colpa loro, sono molto vendicativi.

5) Bilancia

È il segno che tende ad innamorarsi di più ed è anche il segno che soffre di più nella fine di un rapporto. Per loro il tempo impiegato per lasciarsi andare è uguale a quello che ci vuole per riprendersi.

6) Scorpione

Hanno l’abitudine di reputare la fine di un rapporto, un fallimento. Feriti nell’orgoglio si chiudono in loro stessi, evitando tutti, specialmente se sono stati traditi, e di conseguenza sono pronti a fare qualunque cosa per potersi vendicare.