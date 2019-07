Vediamo nell’intero zodiaco quali sono i segni zodiacali più egoisti, ne sono esattamente 7. Spesso non è facile ammetterlo, a tutti sarà capitato di fare qualcosa senza pensare alle conseguenze che quell’azione potesse avere su di un’altra persona. Non esiste solo l’egoismo negativo, a volte fa bene scegliere se stessi e ci sono dei segni zodiacali che lo fanno per gli altri, vediamo quali sono.

Elenco dei 7 segni zodiacali più egoisti

1) Cancro, è un segno zodiacale emotivo e lunatico, gli sbalzi di umore delle persone cancro sono notevoli e frequenti, e molto spesso egoistici.

2) Toro, i nati sotto questo segno sono piuttosto egoisti, e lo sanno, soprattutto in campo professionale, sono molto sicuri, e questo per loro viene prima di tutto.

3) Ariete, non è un segno egoista, lo diventa per il suo carattere molto forte e determinato, e così lo porta, di conseguenza a scavalcare gli altri se messo sotto pressione, e poi non ha alcuna remore.

4) Vergine, i nati sotto questo segno conquistano il primato dell’egoismo, sono molto razionali, scelgono persone e situazioni sulla base di un vantaggio personale.

5) Acquario, segno controverso, razionale, sognatore e disposto a combattere per i suoi ideali, così facendo, questa forma di individualismo, si trasforma in egoismo.

6) Sagittario, i nati sotto questo segno, sono delle persone estremamente attente al loro benessere, e così non stupisce il fatto che mettono al primo posto su tutto, se stessi.

7) Leone, rientra nei segni zodiacali più egoisti, sono persone estremamente altruiste e generose, ma il loro primo obbiettivo è quello di primeggiare, e quindi molte volte compiono delle azioni che vanno a discapito degli altri.