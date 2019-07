I 6 segni zodiacali che hanno di più il sesto senso

Alcune persone hanno un sesto senso piuttosto sviluppato, probabilmente siete delle persone intuitive, il vostro segno zodiacale influisce molto su questo aspetto, seguite il vostro istinto, dovunque vi porti. Vediamo quali sono i segni zodiacali più che hanno il sesto senso.

Segni zodiacali: 6 rispetto agli altri hanno più sesto senso

PESCI: è un segno particolarmente sensibile ed emotivo, sono delle persone empatiche e riescono a sentire ciò che un’altra persona prova, senza porre alcuna domanda.

LEONE: segno molto contraddittorio ma anche molto intuitivo, sceglie molte volte di fare a testa sua lasciandosi trascinare da impulsi e sentimenti.

SCORPIONE: le persone nate sotto questo segno portano con loro sempre la magia degli astri, l’intuizione per loro è tutto, analizzano le persone e le situazioni per poi riuscire a comprendere cosa accadrà.

VERGINE: chi è nato sotto questo segno, è una persona piuttosto bilanciata e razionale, hanno come motto che prevenire e meglio che curare. Prestano molta attenzione alle sensazioni per prevedere cosa potrebbe accadere, e poi decidere se intervenire e come intervenire, oppure no, lasciare perdere.

CANCRO: le persone associate a questo segno, sono molto emotive e sentimentali, e questa sensibilità sviluppata, rende le persone sensitive, e di conseguenza riescono a percepire energie e vibrazioni trasmesse dagli altri, decidono poi se intervenire o lasciare che la cosa passi da sola.

GEMELLI: le persone nate sotto questo segno, ma in particolare le donne, sono molto sensitive, riescono ad intuire perfettamente cosa dicono e pensano gli altri, prima che la persona che hanno difronte, inizi a parlare. Molte volte però, questa loro troppa sicurezza gli procura dei problemi, uno dei quali le porta a fare errori di valutazione.