Oroscopo di domenica 17 Febbraio: Leone pieno di energia

ARIETE: Cercate di riposare quanto più tempo possibile, oggi è domenica e non lavorate. In amore non avete una giornata semplice da gestire.

TORO: In amore di recente avete cercato di fare una mossa che in qualche modo non vi ha aiutato, aspettate gli eventi e poi decidete.

GEMELLI: In questa domenica fate attenzione alla vostra economia personale, non spendete troppo. In campo sentimentale avete una giornata piena di discussioni.

CANCRO: Siete il solito musone e non piacete ne al vostro partner, ne in famiglia e neanche ai vostri amici, sforzatevi di sorridere un po’ e abbiate fiducia nel destino.

LEONE: State vivendo un fine settimana pieno di energia che hanno riguardato il lato professionale, oggi domenica, uscite e dedicate la vostra energia anche al vostro partner.

VERGINE: Dovete prendere una decisione nel campo sentimentale, avete fatta una conoscenza ed è il momento di prendere una decisione.

BILANCIA: Oggi vi tocca lavorare, cercate di non stancarvi troppo, vi innervosirete. Anche in amore avete una situazione un po’ complessa da gestire.

SCORPIONE: Avete un’amicizia che vi farà sospettare della buona fede di una persona a voi molto cara, prima di prendere una decisione chiaritevi.

SAGITTARIO: La vostra passione per lo sport vi porterà ad rilassarvi per tutta la giornata della sul divano davanti alla televisione, questa cosa non sarà vista bene dal vostro partner.

CAPRICORNO: Oggi lavorate e avete anche una buona possibilità per fare dei passi avanti. Per quanto riguarda l’amore vi organizzerete una serata piena di eros.

ACQUARIO: L’amore vive un periodo di forte agitazione, datevi una calmata entrambi. Sul campo lavorativo delle situazioni vanno migliorate, pensateci lunedì.

PESCI: Il vostro nervosismo di oggi non serve, è inutile pensare al lavoro e ai cambiamenti che dovete apportare. In amore cercate di essere più gentile e disponibile nei confronti del vostro partner.

