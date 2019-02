Oroscopo di domenica 24 Febbraio: novità per l’Ariete, Capricorno rilassato

ARIETE: E’ domenica, ma sarà una giornata molto produttiva, organizzate un’uscita fuori porta e proponete le vostre idee innovative alla vostra famiglia, troverete pieno appoggio.

TORO: Siete una persona molto audace, ma questa giornata la decidete di passare con il vostro partner all’insegna della sobrietà e del divertimento, magari leggendo insieme un libro in un posto che richiami la natura.

GEMELLI: In questo momento sia sul lavoro che in amore a voi servono i fatti e non le parole. Avete in mente dei progetti per entrambe le cose, ma purtroppo non siete corrisposto.

CANCRO: Oggi non si lavora e vi proiettate per tutta la giornata al vostro hobby e alla cucina. Stupite chi vi è vicino, ma lo trovate d’accordo con le vostre idee.

LEONE: E’ un periodo molto cupo per voi, in questa giornata però avete una reazione, cercate di riprendere un rapporto che ultimamente non andava bene.

VERGINE: Vi volete distaccare un po’ da tutte le cose e persone che vi circondano, attenzione a non esagerare con lo sport, rischiate molto eccedendo in questa attività.

BILANCIA: Il vostro partner non accetta, da sempre, che voi la domenica la dedicate al lavoro e trascurate la famiglia e chi vi è vicino. Questa giornata sarà caratterizzata da un litigio che potrà rimanere il segno.

SCORPIONE: Cercate di isolarvi in questo momento, forse un chiarimento potrebbe degenerare in una nuova litigata, e questa volta potrebbe essere definitiva, non rischiate.

SAGITTARIO: Oggi è una giornata dove vi sentite molto intuitivo e ispirato. Organizzate una bella serata con il vostro partner all’insegna di un buon film, un bicchiere di vino, e tanto tanto amore.

CAPRICORNO: Questa sarà una domenica dedicata completamente a voi e al vostro partner. Avete passato un periodo molto stressante, ma ora relax e amore vi faranno vivere la giornata placidamente.

ACQUARIO: C’è stato un periodo che non godevate di una buona forma fisica, ma ora vi sentite bene ed è per questo che in amore cercate di organizzare una serata speciale e insolita anche per il vostro partner.

PESCI: E’ purtroppo una domenica di lavoro, anche se sarà con ottimi guadagni, vi renderà un po’ scostante con chi vi è vicino tanto da complicare la vostra uscita che era stata organizzata per la serata.