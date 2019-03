Oroscopo di domenica 3 Febbraio: soddisfazione per il Leone, passionale il Capricorno

ARIETE: Domenica altalenante, in amore ci sarà una maggiore passione, ma il romanticismo latita, ancora numerose incomprensioni con il partner.

TORO: La sfera amorosa è molto maliziosa, tanto da privilegiare i single in cerca di avventura, mentre la vita di coppia richiede qualche attenzione in più.

GEMELLI: Mentalmente siete impegnati a pensare al lavoro, dovete fare maggiore attenzione con colleghi e superiori. Il vostro amore risulta ancora poco comunicativo con delle incomprensioni con il vostro partner.

CANCRO: Questa domenica vi servirà per cercare di fare chiarezza con una persona che frequentate da poco, è amore o solo perdita di tempo.

LEONE: La sfera lavorativa vi ha regalato, anche se è domenica, una bella soddisfazione. Organizzate una bella uscita con la famiglia, passerete proprio una bella giornata.

VERGINE: State attenti in questo giorno di festa, potreste fare una spesa che al di sopra del vostro badget. In amore le cose vanno abbastanza bene.

BILANCIA: Il lavoro va a gonfie vele, arriverete a sicuri successi. Famiglia in primo piano, la dedicherete specialmente ai vostri figli, il lavoro durante la settimana non ve lo permette.

SCORPIONE: La vostra precaria situazione di salute non vi permette neanche in questa bella giornata di uscire e poter stare con amici o con il vostro partner, e questo vi fa soffrire molto.

SAGITTARIO: Il vostro lavoro autonomo non vi lascia tranquilli nemmeno in questa giornata di festa. Anche per questo il vostro amore rimane in stand-by.

CAPRICORNO: Questa giornata di festa vi porterà a passare una bella giornata d’amore in famiglia, e molto romantica in serata con il vostro partner.

ACQUARIO: In mattinata vi dedicate per poco a risolvere problemi di lavoro. Dal pomeriggio a tutta la serata, darete piena soddisfazione al vostro partner.

PESCI: Lasciate il lavoro da parte anche se sapete che dovete essere più creativi. L’amore vi darà piene soddisfazioni romantiche e passionali.