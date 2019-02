Oroscopo di giovedì 21 Febbraio: Acquario e Pesci indecisi

ARIETE: Vi è stato dato un compito importante sul lavoro, ma ancora una volta vi fate trovare poco lucido. In amore, il vostro partner stasera vi da buca, e questo vi innervosisce.

TORO: Ci sono persone che credevate amici, invece. Anche in amore non è un periodo positivo, siete poco considerato, fatevi aiutare da qualcuno in famiglia.

GEMELLI: Al lavoro non ci state bene, l’antipatia tra voi e i colleghi è insopportabile. Cercate di non sfogare il vostro malumore con famiglia e partner, non se lo meritano.

CANCRO: La vostra buona volontà sul lavoro vi sta facendo risolvere i problemi lentamente. Il vostro amore è molto instabile tanto da creare molte incomprensioni.

LEONE: La vostra situazione di salute si sta risolvendo, e quindi sul lavoro sarete meno irritati. Il vostro partner vi farà una bella sorpresa, vi organizzerà una bella serata piena di amore.

VERGINE: Avrete una giornata di lavoro abbastanza tranquilla. In amore non sarà così, litigherete con il vostro partner, siete ad un bivio, dovete prendere una decisione, non puo’ andare avanti così.

BILANCIA: Il lavoro procede bene, non avete problemi. In amore è un periodo dove si vengono a creare molti equivoci, cercate di passare la serata con amici e rilassatevi.

SCORPIONE: La vostra salute in questa giornata vi terrà bloccato in casa, vi conviene rimanere al caldo e pensare di più a voi.

SAGITTARIO: Sul lavoro dovete cercare di cambiare, dovete essere più creativi. Cercate di non allontanarvi troppo da amici e famiglia. In amore è calma piatta.

CAPRICORNO: Il lavoro vi impegna molto, attenzione a non trascurare la famiglia.

ACQUARIO: In questa giornata avete deciso di stare lontani da tutto e da tutti. Questa sarà una giornata in cui sarà meglio dedicarvi a voi stessi.

PESCI: Avete scoperto un’amore, ma state attenti a dichiararvi, non volete deludere la persona che amate, volete sentirvi prima sicuri sul piano lavorativo e finanziario.