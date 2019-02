Oroscopo di giovedì 28 Febbraio: positività per i Gemelli, Capricorno inarrestabile

ARIETE: Oggi vivete a lavoro una giornata apparentemente calma. In amore vi dovevate incontrare con il partner, ma ci rinunciate, dovete fare chiarezza prima con voi stessi e poi con il partner.

TORO: Avete ripreso a lavorare a tutta forza, e questo vi porterà molta soddisfazioni personale. Una bella serata organizzata con il vostro partner vi faranno chiudere in bellezza la giornata.

GEMELLI: La vostra potenzialità nel lavoro vi farà ottenere degli ottimi risultati e il vostro buonumore vi porterà ad un’incontro che potrebbe avere dei risvolti importanti.

CANCRO: Siete pieni di lavoro, non riuscite a portare a termine i vari compiti che vi sono stati assegnati, anche se vi portano guadagni importanti. In serata uscite con il vostro partner e gli fate un regalo importante.

LEONE: Il vostro lavoro, che vi impegna più del dovuto, porterà soddisfazione al vostro capo, ma vi porterà ad avere dei grossi problemi con il vostro partner.

VERGINE: Questa giornata sarà fatta per rilassarvi dimenticando tutto lo stress accumulato in questi giorni. Avete commesso un errore con il vostro partner e sarete redarguito molto aspramente, vi conviene stare in silenzio.

BILANCIA: Oggi non andate a lavoro, non solo vi dedicate interamente al vostro partner con tanto amore e passione, ma riuscite a coinvolgerlo in una uscita mondana.

SCORPIONE: Sul lavoro avete una giornata davvero stressante, cercate di prendervi una tregua. Avete troppe situazioni familiari in sospeso, dovete risolverle al più presto.

SAGITTARIO: Giornata lavorativa con poche urgenze. Sarete impegnato a trovare come passare una serata e una nottata piena di amore e passione con il vostro partner.

CAPRICORNO: I vostri progetti lavorativi vanno davvero bene e vi portano non solo soddisfazioni personali, ma anche delle ottime entrate a livello finanziario. Passate una serata pienamente romantica.

ACQUARIO: Al lavoro cercate di svolgere il vostro compito nel più breve tempo possibile. Vi aspetta una serata letteralmente avvolti dall’amore, avete un’intesa perfetta con il vostro partner, approfittatene per passare una bella serata romantica.

PESCI: Sul lavoro state vivendo un bel periodo discreto. Purtroppo non si puo’ dire la stessa cosa in amore, avrete un litigio che potrebbe compromettere seriamente il proseguio del vostro rapporto con il vostro partner.