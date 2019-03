Oroscopo di giovedì 7 Marzo: complicazioni per Vergine, fortuna per Bilancia

ARIETE: Il vostro lavoro non vi soddisfa e volete cambiare, dovete fare in fretta, gli anni passano e si riducono le possibilità. Anche la persona che vi è vicino non vi riesce più a sostenervi.

TORO: State vivendo un momento non proprio tranquillo della vostra vita, causa anche alcuni problemi di salute. Sia a livello professionale che in amore cercate di essere più sinceri.

GEMELLI: Il vostro lavoro e chi vi circonda vi stanno portando un malessere dovuto allo stress, vi dovete un po’ staccare. Cercate nel vostro partner una via di svago e distrazione, magari con un’uscita fuori porta.

CANCRO: Siete molto preso e concentrato sul lavoro. In famiglia c’è qualcuno che si sta comportando male con voi, fate finta di niente, dedicate quel poco di tempo che vi rimane a stare con il vostro partner.

LEONE: Nella vostra vita avete affrontato di tutto, e con molta costanza avete sempre superato brillantemente ogni ostacolo. Oggi è una giornata importante anche sul lato conoscitivo, è in agguato un’incontro che potrà essere molto intrigante.

VERGINE: Il lavoro non vi sta portando dei buoni risultati e non sapete come comportarvi. La vostra vita sentimentale non è ottimale, litigate spesso con il vostro partner e temete che la situazione possa degenerare.

BILANCIA: Vi siete messi a lavorare in proprio e i risultati sono ottimi, state avendo parecchie entrate. Anche in amore siete abbastanza fortunato, avete un partner che vi è sempre vicino e vi asseconda in tutte le vostre cose.

SCORPIONE: Avete bisogno di mettere in chiaro alcune cose con il vostro datore di lavoro, oggi è la giornata giusta. La vostra situazione sentimentale va alla grande.

SAGITTARIO: Pian piano vi state riprendendo da una situazione lavorativa non proprio tranquilla. In serata una bella uscita con amici vi aiuterà un po’ a distrarvi.

CAPRICORNO: Sul posto di lavoro non siete capiti e questo vi porta nervosismo. Purtroppo vi sfogate con il vostro partner e questo non aiuta il vostro rapporto già un po’ in crisi.

ACQUARIO: Avete molti progetti in cantiere sul lato lavorativo, li dovete solo elaborare e metterli in pratica. Avete una grande voglia di stare con il vostro partner, organizzate una bella serata e aggiungeteci una bella nottata piena di passione.

PESCI: E’ un periodo positivo un po’ in tutto, sul lavoro e in amore. Questo periodo sarà positivo anche per un’avvicinamento alla famiglia e risolvere i problemi del passato.