Oroscopo di lunedì 18 Febbraio: Vergine in calo, Scorpione sereno

ARIETE: Avrete una giornata lavorativa molto movimentata, ci saranno alcune complicazioni e dovrete prendere una decisione. Condividete queste vostre ansie con il vostro partner che cercherà di tirarvi su.

TORO: Oggi è una giornata dove vi concederete dei piccoli lussi. Il vostro punto di riferimento è venuto meno e per questo vi sentite un po’ spaesati.

GEMELLI: In campo lavorativo siete molto avventati nel prendere le decisioni, andateci piano. Consultatevi con una persona amica a voi molto cara.

CANCRO: Siete molto e troppo concentrati sul lavoro, dovreste pensare di più a curare il lato sentimentale, gli amici, la famiglia. Eliminate le persone che pensate siano false.

LEONE: Portatevi qualcuno con voi che vi tenga un po’ frenato per quanto riguarda lo shopping e i ristoranti. Fate attenzione che questa cosa potrebbe avere delle forti ripercussioni con il vostro partner.

VERGINE: Sarà una giornata molto monotona, cercate di riposare e riflettere. Continuate ad insistere con i vostri obbiettivi, amorosi e non, prima o poi li raggiungerete.

BILANCIA: Sul lavoro cercate di mantenere la calma, i vostri colleghi sono in agguato. Nonostante sia lunedì, organizzatevi una serata con amici, potreste fare degli incontri interessanti.

SCORPIONE: Siete delle persone molto disponibili e pensate tanto agli altri. In campo lavorativo non vi potete lamentare, con calma cercherete di migliorare. L’amore per voi è una delle cose più importanti della vita.

SAGITTARIO: Vi state organizzando per fare una rimpatriata con i vostri amici per una serata a tutta birra. Non trascurate il vostro partner, va a finire che poi gli dovete pure chiedere scusa, non arrivate a questo.

CAPRICORNO: Siete in un momento in cui bisogna ufficializzare con le famiglie la vostra relazione di coppia, state iniziando a pensare di avere un figlio. Sul lavoro è tutto tranquillo.

ACQUARIO: In questo momento, la vostra salute non vi aiuta, siete molto irritabili. Un consiglio, non andate a lavoro e evitate di incontrarvi con il vostro partner.

PESCI: Il fatto che siete single vi fa uscire spesso e questa è una serata che vi potrà regalare dell’emozioni. La vostra settimana lavorativa inizierà abbastanza bene.