Oroscopo di lunedì 25 Febbraio: Acquario al top, problemi per Pesci

ARIETE: Oggi giornata di lavoro normalissima. In amore c’è qualche perplessità, avete delle incertezze sul vostro partner, o inventate qualcosa di nuovo o vi arrendete che comunque in una coppia ci sono sempre alti e bassi.

TORO: Sul lavoro comincerete a ritrovare fiducia in voi stessi. Attenzione alla salute, iniziate seriamente a pensarci, dovete fare una dieta. Per il momento l’amore lo lasciate da parte.

GEMELLI: Sul lavoro dovete avere molta pazienza con chi vi circonda, potrebbe essere importante per un progetto che state portando avanti. Questo vi farà pensare di meno al vostro partner, ma vi è vicino.

CANCRO: Avete una giornata lavorativa molto stressante ed impegnativa. Di conseguenza pensate ad organizzarvi una bella serata con il vostro partner.

LEONE: Non è un buon inizio di settimana, siete molto apatici e nervosi, questo sia sul lavoro che con il vostro partner. In questa giornata cercate di evitare tutti, si potrebbero verificare delle conseguenze negative per voi.

VERGINE: Avete una giornata lavorativa non proprio brillante, la situazione vi sta sfuggendo di mano. Cercate di non trascurare troppo gli affetti.

BILANCIA: Avete una settimana lavorativa buona che vi porterà pure delle entrate extra. In amore invece state in stand by. Ultimamente avete fatto un’incontro del passato, e questo vi sta facendo distrarre un poco.

SCORPIONE: La vostra tendenza cronica ad un problema di salute vi porterà scompensi. Oggi non andate a lavoro e recatevi a farvi visitare, il vostro partner è disponibile e vi è vicino, approfittatene.

SAGITTARIO: State lavorando come un matto ma vi rammaricate perchè i risultati non arrivano. Sfortunato anche in amore, stasera il vostro partner vi da buca e non ne capite il motivo.

CAPRICORNO: Avete avuto più incarichi in campo lavorativo, attenzione a non sprecare troppo energia e poi non riuscire a farne bene alcuno. Una bella serata carica di eros è l’ideale.

ACQUARIO: Sul lavoro siete intimorito da un collega, ma reagirete e lo sconfiggerete. Problemi che avevate in famiglia li risolvete per la gioia di tutti. Il vostro amore va avanti molto bene.

PESCI: Siete troppo preso sul lavoro da un collega che conoscete da poco ma che vi sta confondendo le idee verso il vostro partner, fate attenzione, la vostra crisi di coppia è in agguato.

