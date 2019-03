ARIETE: Avete un umore molto giù. Sul lavoro non riuscite proprio ad andare d’accordo con i vostri colleghi. In amore siete stato appena lasciato.

TORO: Sul lavoro state cercando di portare avanti un vostro progetto, ma per ora le soddisfazioni sono ancora poche. Il vostro amore ha molti alti e bassi.

GEMELLI: Il vostro nuovo lavoro vi porta a fare nuove conoscenze, le valutate. Da single cercate di uscire con i vostri amici per trovare la vostra anima gemella.

CANCRO: E’ da tempo che accusate dei malesseri e purtroppo a lavoro questo non vi porta giovamento. In amore più o meno è la stessa cosa, il vostro partner cerca di starvi vicino, ma voi non volete.

LEONE: Il lavoro procede nella norma. In amore invece ci sono degli attriti con il vostro partner, anche per questioni di poco conto.

BILANCIA: Passate una normale giornata di lavoro, ma per la sera succede qualcosa. Pensate, in contrapposizione ai vostri pensieri, di trasgredire. Non lo dite al vostro partner e vi organizzate una bella serata atipica.

VERGINE: Il vostro strafare sul posto di lavoro, vi porta in confusione e di conseguenza commettete degli errori. Anche in amore non avete le idee molto chiare.

SCORPIONE: Il vostro lavoro molto impegnativo vi farà arrivare la sera a casa molto stanchi, questo vi porterà a trascurare la famiglia.

SAGITTARIO: Il campo lavorativo non vi riserverà molte soddisfazioni. Al contrario in amore siete una persona che mette il partner in pole position.

CAPRICORNO: Sul lavoro siete cocciuti, non mollate la presa. Questa volta però ci dovete rinunciare per non rischiare sanzioni. In amore state vivendo un buon momento.

ACQUARIO: Sul lavoro le cose non vanno proprio con le vostre aspettative. In amore state vivendo un momento non proprio positivo, sarebbe meglio prendersi una pausa.

PESCI: Avete preoccupazioni sia sul lavoro che in amore, senza dimenticare che anche la salute, forse dovuta al troppo stress, lascia un po’ a desiderare. Avete bisogno di prendervi una pausa.