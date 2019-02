Oroscopo di martedì 19 Febbraio: Leone romantico, Vergine esausti

ARIETE: Nonostante sia una giornata lavorativa vi regalerete una serata con il vostro partner. Approfittate del bel periodo che state passando in amore.

TORO: Sia sul lavoro che in amore state attraversando un momento di totale confusione, infatti in entrambi i casi non riuscirete a trarne buone conclusioni.

GEMELLI: State vivendo un periodo lavorativo molto intenso, siete poco concentrati. Appena potete cercate di riposarvi quanto più è possibile.

CANCRO: La famiglia, l’amore, vi stanno dando molti grattacapi tanto da innervosirvi. Concentratevi di più sul lavoro, non vi potete permettere di rischiare grosso.

LEONE: Avete una giornata di lavoro normale, ma vi siete regalato una serata all’insegna dell’amore e della passione, siete anche romantico. Serata incantevole.

VERGINE: Sul lavoro non siete per niente brillanti, siete esausti. Organizzatevi una serata rigenerante con amici, non pensate all’amore, vi stresserebbe ancora di più.

BILANCIA: Passerete una giornata a lavoro normale, calma, tranquilla. Regalatevi una serata con amici, possibilità di fare nuovi incontri.

SCORPIONE: Oggi siete molto apatico, potreste avere problemi sul lavoro. La cosa si accentuerà ancora di più la sera, vi contatterete con qualcuno della famiglia e usciranno fuori vecchi attriti.

SAGITTARIO: State attraversando un momento in cui la salute è alquanto precaria, avete problemi sul lavoro. Dovete pensare seriamente a ravvivare la vostra relazione sentimentale.

CAPRICORNO: In amore state vivendo un periodo di nervosismo, siete molto capricciosi e incontentabili. Cercate di pensare di più al lavoro.

ACQUARIO: Siete una persona molto asociale, le vostre giornate, dopo il lavoro, sono caratterizzate da lunghe giornate in casa soli con la vostra famiglia.

PESCI: Il vostro lavoro vi porta a guadagnare molto in questi periodi, organizzate una serata in un locale importante con il vostro partner, a questo aggiungerete un regalo importante, in modo che la serata si chiuderà in modo importante.