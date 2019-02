Oroscopo di martedì 26 Febbraio: meno tecnologia per i Gemelli, Pesci non in salute

ARIETE: Siete abituati ad avere tutto nella vita, e questa vostra “prepotenza” vi potrà causare problemi sul lavoro. Molte incomprensioni e nervosismo in amore.

TORO: Concentratevi sul lavoro e sullo studio. State cercando già da tempo la vostra anima gemella, non è questa la giornata giusta.

GEMELLI: Siete troppo presi dal vostro lavoro che purtroppo vi porta a stare per molte ore della giornata tra computer e tecnologie varie. Chiamate il vostro partner e organizzatevi una bella giornata in giro per negozi, vi farà bene.

CANCRO: Il vostro datore di lavoro vi vuole mettere alla prova e vi assegna un compito dove ci vuole intelligenza, mantenete la freddezza e i risultati verranno. In amore c’è calma piatta.

LEONE: In campo lavorativo la situazione è tranquilla. In amore un lungo corteggiamento è andato a buon fine, organizzatevi e fategli un regalo, per il vostro partner sarà inaspettato ma ben gradito.

VERGINE: Avrete un martedì di totale fallimento. Sul lavoro non ci siete proprio, commettete degli errori banali. Il vostro nervosismo vi farà annullare la serata con il vostro partner.

BILANCIA: Il lavoro desterà qualche preoccupazione, non dovete demordere. In amore invece qualche incomprensione in famiglia si risolverà senza problemi.

SCORPIONE: Fate attenzione sul lavoro, sarete messi a dura prova dal vostro titolare e colleghi. In amore vi serve una serata con il vostro partner per rilassarvi.

SAGITTARIO: Il vostro lavoro procede in tutta normalità. Finalmente avete risolto i vostri problemi di salute. Questo vi porterà ad essere più sereni in famiglia e in amore.

CAPRICORNO: Sul lavoro non è una buona giornata, vi troverete di fronte ad un compromesso che alla lunga vi potrebbe portare dei vantaggi. In amore state progettando qualcosa, parlatene con il vostro partner.

ACQUARIO: La vostra situazione familiare vi porta un po’ di preoccupazioni sul lavoro. Fortunatamente sembra che la cosa si stia risolvendo.

PESCI: Ancora una volta la vostra pazienza viene messa a dura prova, ma dovete essere molto forti e dimostrare a tutti, colleghi e partner, che siete in grande forma e nascondere i vari malanni di stagione.

